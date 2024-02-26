Росія готує великий наступ на весну. І хто злив Кремлю у 2023-му році план контрнаступу ЗСУ

Як втрати України на фронті за два роки повномасштабної війни?

На пресконференції25 лютого президент України Зеленський озвучив цифру втрат ЗСУ – 31 тисяча загиблих на фронті. Він уточнив, що це без урахування поранених, полонених та зниклих безвісти.

Раніше західні медіа називали більші числа ймовірних втрат.

То які ж втрати України? Чому президент Зеленський узагалі вирішив розсекретити число втрат саме зараз??

Хто злив Кремлю план контрнаступу ЗСУ?

Крім того, Зеленський сказав, що «план контрнаступу був на столі у Кремлі ще до його початку». Хто міг злити план українського контрнаступу Росії? Та чи справді Росія може готувати новий наступ уже наприкінці весни-влітку?

Що відбувається під Авдіївкою? Куди рвуться російські сили?

Війська Росії просуваються західніше Авдіївки. Відхід ЗСУ від Ласточкиного уже підтвердив речник ОСУВ «Таврія». Яка ситуація у селах неподалік Авдіївки? Чи ще можливо там проводити евакуацію?

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