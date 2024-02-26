Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Війна

Росія готує великий наступ на весну. І хто злив Кремлю у 2023-му році план контрнаступу ЗСУ

Чому Зеленський зараз вирішив розсекретити цифру втрат на фронті? Чи відповідає вона дійсності?
Чому Зеленський зараз вирішив розсекретити цифру втрат на фронті? Чи відповідає вона дійсності?
  • Як втрати України на фронті за два роки повномасштабної війни?

На пресконференції25 лютого президент України Зеленський озвучив цифру втрат ЗСУ – 31 тисяча загиблих на фронті. Він уточнив, що це без урахування поранених, полонених та зниклих безвісти.

Раніше західні медіа називали більші числа ймовірних втрат.

То які ж втрати України? Чому президент Зеленський узагалі вирішив розсекретити число втрат саме зараз??

  • Хто злив Кремлю план контрнаступу ЗСУ?

Крім того, Зеленський сказав, що «план контрнаступу був на столі у Кремлі ще до його початку». Хто міг злити план українського контрнаступу Росії? Та чи справді Росія може готувати новий наступ уже наприкінці весни-влітку?

Що відбувається під Авдіївкою? Куди рвуться російські сили?

Війська Росії просуваються західніше Авдіївки. Відхід ЗСУ від Ласточкиного уже підтвердив речник ОСУВ «Таврія». Яка ситуація у селах неподалік Авдіївки? Чи ще можливо там проводити евакуацію?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG