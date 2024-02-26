Може призвести «до участі у війні»: Шольц відповів, чому Німеччина не надає Україні Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus. На його думку, це може втягнути Німеччину у війну з Росією, розповів він 26 лютого в Берліні на редакційній конференції інформаційного агенства DPA.

«Я здивований, що декого навіть не зачіпає, вони навіть не думають про те, чи може те, що ми зробимо, призвести до участі у війні», – повідомив Шольц, спілкуючись із журналістами.

Він зауважив, що, на відміну від Британії та Франції, Німеччина не може забезпечити «контролю за цілями».

Крім того, він сказав про «відсутність балансу» між тим, що дійсно потрібно зараз Україні і дебатами про надання цих ракет.

«Чого не вистачає Україні, так це боєприпасів на різні відстані, але не цієї важливої речі (ракети Taurus — ред.) з Німеччини», – відповів Шольц.

Напередодні німецький парламент Бундестаг відхилив проєкт опозиції щодо постачання крилатих ракет Taurus в Україну. Натомість в іншому проєкті резолюції, представленому депутатами від правлячої коаліції, уряд Німеччини закликали до постачання Україні «додатково необхідних більш далекобійних збройових систем», але ракети Taurus у ньому не згадуються.

Останні пів року позиція уряду Німеччини в питанні надання Україні далекобійних ракет Taurus німецького виробництва залишається незмінною.

6 серпня 2023 року депутат парламенту владної в Німеччині Соціал-демократичної партії Андреас Шварц уперше закликав Берлін поставити Україні крилаті ракети великої дальності. Як сказав він в інтерв’ю журналу Der Spiegel, його країна має надати Україні крилаті ракети Taurus – зброю повітряного базування з дальністю близько 500 кілометрів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, що його країна зволікає із рішенням щодо постачання крилатих ракет Taurus в Україну, бо буде «дуже ретельно перевіряти кожне рішення, що працює, що має сенс, яким може бути наш внесок».

Taurus – німецькі керовані ракети з радіусом дії до 500 кілометрів. Вони є аналогом британських Storm Shadow, які вже успішно використовуються українськими військовими. Вони призначені для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей, без заходу літака-носія в зону ППО противника.