Ферма на Харківщині потрапила під обстріл, загинуло понад 20 тварин – ДСНС

Російські військові завдали удару по території фермерського господарства в селі Лиман Харківської області, йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій у фейсбуці 24 лютого.

За даними рятувальників, спалахнула масштабна пожежа.

«Внаслідок влучання боєприпасів сталася масштабна пожежа у будівлі ферми, де знаходилось поголів’я свиней. Площа пожежі склала близько 600 кв.м. Надзвичайникам вдалось врятувати 52 тварини, перегнавши їх до іншої господарчої будівлі. Понад два десятки свиней загинуло», – кажуть у ДСНС.

У відомстві уточнили, що працівники фермерського господарства не постраждали.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.