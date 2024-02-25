Сили РФ вдарили по фермі неподалік від Запоріжжя, є загиблий і поранені – влада

Російські військові у неділю, 25 лютого, завдали удару по фермерському господарству неподалік від Запоріжжя, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграмі.

«Одна людина загинула і 3 поранені. Такі наслідки ворожого удару по фермерському господарству у селі Малашівка Широківської громади», – поінформував Федоров.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.