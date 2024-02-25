У Костянтинівці внаслідок удару РФ зруйнована будівля залізничного вокзалу – фото

У Костянтинівці на Донеччині через російські обстріли в ніч на 25 лютого сильно пошкоджена будівля залізничного вокзалу, там гасять пожежу, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Крім того, пошкоджена церква поруч.

У поліції повідомили, що, попередньо, йдеться про удар авіабомбою КАБ-250.

Раніше в обласній військовій адміністрації повідомляли про одну поранену людину внаслідок цього обстрілу.

Пізніше правоохоронці додали, що в Костинтинівці руйнувань також зазнали два приватних і 12 багатоквартирних будинків, 21 магазин, 19 торговельних павільйонів, три заклади освіти, дві адмінбудівлі, пошта, кіоск.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.