Двоє людей загинули, 10 – поранені за добу через удари РФ у чотирьох областях – влада

Російські війська минулої доби продовжували обстріли території України, внаслідок чого, як повідомила місцева влада чотирьох областей, є загиблі й поранені цивільні люди.

Зокрема, за даними голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, через російський артобстріл у Гуляйполі загинула 61-річна жінка, двоє людей були поранені: 33-річний чоловік і 71-річна жінка. Вони зараз у лікарні.

За словами Федорова, російські війська 263 рази обстріляли 10 населених пунктів регіону минулої доби.

Про одного загиблого і шістьох поранених цивільних повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Минулої доби противник обстрілював Білозерку, Шляхове, Новоберислав, Гаврилівку, Садове, Станіслав, Осокорівку і місто Херсон. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені дві багатоповерхівки і сім приватних будинків. У Херсоні зафіксовані обстріли навчального закладу, адмінбудівлі й об’єкта критичної інфраструктури», – написав Прокудін у телеграмі.

За його даними, внаслідок влучань у населених пунктах Білозерка, Станіслав і Садове Херсонського району пошкоджені газогін, автівка й екскаватор, а у Шляховому Херсонського району загарбники поцілили у навчальний заклад.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу села Петропавлівка 24 лютого осколкових поранень зазнав 44-річний волонтер, його шпиталізували. За його словами, артилерійських і мінометних ударів російських сил зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що загарбники за добу сім разів обстріляли населені пункти Донеччини, відомо про одну поранену людину в Костянтинівці.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.