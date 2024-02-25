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На Хмельниччині через удар РФ пошкоджений об’єкт інфраструктури – влада

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч на 25 лютого війська РФ атакували Україну 18-ма «Шахедами», 16 із яких збили українські військові
Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч на 25 лютого війська РФ атакували Україну 18-ма «Шахедами», 16 із яких збили українські військові

На Хмельниччині внаслідок російського удару вранці 25 лютого був пошкоджений об’єкт інфраструктури, повідомила місцева обласна військова адміністрація.

«Сьогодні вранці ворог вчергове завдав удару по Хмельниччині. Працювали сили ППО. Разом з тим, внаслідок атаки відбулося пошкодження об’єкту інфраструктури. Інформація щодо постраждалих чи пошкодження житлового фонду не надходила», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч на 25 лютого російські війська атакували Україну 18-ма ударними безпілотниками типу Shahed із російського Приморсько-Ахтарська і мису Чауда в окупованому Криму, 16 із них збили сили ППО.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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