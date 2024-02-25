На Хмельниччині через удар РФ пошкоджений об’єкт інфраструктури – влада

На Хмельниччині внаслідок російського удару вранці 25 лютого був пошкоджений об’єкт інфраструктури, повідомила місцева обласна військова адміністрація.

«Сьогодні вранці ворог вчергове завдав удару по Хмельниччині. Працювали сили ППО. Разом з тим, внаслідок атаки відбулося пошкодження об’єкту інфраструктури. Інформація щодо постраждалих чи пошкодження житлового фонду не надходила», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч на 25 лютого російські війська атакували Україну 18-ма ударними безпілотниками типу Shahed із російського Приморсько-Ахтарська і мису Чауда в окупованому Криму, 16 із них збили сили ППО.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.