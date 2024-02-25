На окупованій частині Запорізької області почалися незаконні дострокові вибори президента РФ – ОВА

На окупованій частині Запорізької області підконтрольна Росії адміністрація почала проводити незаконне дострокове голосування на виборах президента Росії.

Про це повідомило російське державне агентство новин ТАСС із посиланням на представницю встановленої Росією адміністрації. Інформацію підтвердили і в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

«Протягом трьох тижнів у мешканців ТОТ збиратимуть голоси в підтримку Путіна – члени «виборчкомів» зі скриньками в супроводі озброєних силовиків прийдуть у кожен дім, зупинятимуть на вулицях, відвідають соціальні установи», – наголошують в адміністрації.

В ОВА додали, що результат цього голосування «не визнає жодна цивілізована країна світу, а участь в організації і проведенні виборів на ТОТ – кримінальний злочин, покарання за який – до 10 років позбавлення волі».

Раніше російська ЦВК повідомила, що у віддалених поселеннях РФ починається дострокове голосування за президента Росії.

До цього ЦВК Росії ухвалила рішення, що незаконне дострокове голосування буде проведено і на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей. Окуповані регіони України виборча комісія визнала «важкодоступними». Незаконні вибори у Херсонській, Донецькій і Луганській областях почнуться пізніше, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

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Рада Федерації РФ призначила президентські вибори на 17 березня 2024 року. Основне голосування триватиме три дні: 15, 16 і 17 березня.

Світова спільнота вважає ці вибори повністю контрольованими чинною російською владою. До голосування не допустили опозиційних кандидатів.

Речник Євросоюзу Пітер Стано 25 лютого заявив, що Європейський союз не визнає результати незаконного голосування, як Росія проведе на тимчасово окупованих територіях України.

Напередодні Центральна виборча комісія України заявила про нелегітимність організації підготовки і проведення виборів президента РФ на окупованих територіях України.