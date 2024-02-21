Верховний суд РФ вирішив, що ЦВК законно відмовила політику Надєждіну в реєстрації на виборах президента

Верховний суд Росії 21 лютого визнав законною відмову Центральної виборчої комісії в реєстрації Бориса Надєждіна кандидатом у президенти, повідомляють російські інформагенції.

Рішення може бути оскаржене до апеляційної інстанції. Надєждін уже пообіцяв подати скаргу впродовж пʼяти днів.

ЦВК раніше відмовила Надєждіну в реєстрації, визнавши недійсними близько 15% зібраних на його підтримку підписів.

Як зазначає видання «Можем объяснить», засідання тривало майже 10 годин. Виступили 12 свідків, підписи яких ЦВК визнала недійсними – вони заявили, що справді залишали підписи за кандидата. Суд не дослухався до їхніх слів.

Сам Надєждін на засідання не прийшов. Раніше він повідомив у своєму телеграм-каналі, що поїхав із сімʼєю на відпочинок за кордон «в одну з країн Азії». Надєждін написав, що поїздка була давно запланована.

Борис Надєждін був єдиним кандидатом на посаду президента Росії, який мав антивоєнну позицію і виступав проти політики нинішнього президента Володимира Путіна. Його кампанія привернула увагу після того, як біля його штабів почали вишиковуватися великі черги охочих здати підписи. У штабі Надєждіна стверджують, що зібрали понад 200 тисяч, у ЦВК подали, як передбачено законом, трохи більш як 100 тисяч підписів.

Електоральні експерти вже багато років критикують збирання підписів як основу для допуску до виборів через можливість зняти кандидата з формальних причин.

Голосування на виборах президента Росії відбудеться з 15 до 17 березня 2024 року. Вибори в Росії незалежні спостерігачі та експерти оцінюють як невільні та нечесні. Влада втручається у виборчий процес, створює переваги провладним кандидатам. У деяких випадках ідеться і про прямі фальсифікації.