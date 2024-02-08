ЦВК Росії відмовила Надєждіну та Малинковичу в реєстрації на вибори президента РФ

Центральна виборча комісія Росії відмовила кандидатам на пост президента Росії Борису Надєждіну і Сергію Малинковичу в реєстрації. Підставою для відмови стала недостатня, на думку ЦВК Росії, кількість достовірних підписів, зібраних на підтримку висунення кандидата.

Надєждін заявив, що не згоден з рішенням комісії, тому збирається її оскаржити у Верховному суді Росії.

Вибори президента Росії відбудуться 15-17 березня 2024 року. До них допустили Миколу Харитонова (КПРФ), Леоніда Слуцького (ЛДПР) та Владислава Даванкова («Нові люди»). Чинний президент Росії Володимир Путін також братиме участь у виборах та збирається стати президентом вп’яте.

Спочатку на пост президента Росії претендували 15 кандидатів. Підписи для реєстрації не потрібно було збирати лише трьом кандидатам, яких висунули партії, представлені в Держдумі.

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До етапу подання підписів до ЦВК Росії дійшли сім кандидатів. Двоє знялися з виборів одразу після здачі підписів. Ще двоє зібрали недостатню кількість підписів. Надєждіну і Малинковичу відмовили в реєстрації. І лише підписи Путіна пройшли перевірку виборчої комісії .

Через внесені до конституції Росії зміни, Путін має право стати президентом вп’яте (і вшосте). Вперше він обійняв цю посаду у 2000 році.

Вибори в Росії незалежні спостерігачі й експерти зазвичай оцінюють як невільні й нечесні. Влада регулярно втручається у виборчий процес, ускладнює доступ для опозиції, створює переваги провладним кандидатам, у низці випадків йдеться і про прямі фальсифікації.

Згідно з рішенням російського Центрвиборчкому, Москва планує проводити голосування на виборах президента, зокрема в окупованих українських регіонах – незважаючи на те, що Захід і Київ вважають таке голосування нелегітимним.