У Варшаві показали тизер фільму «Путін» – політичного трилера з психологічним портретом лідера РФ

У Варшаві 5 лютого показали тизер англомовного фільму «Путін» – біографічного художнього кіно (байопіку), яке показує російського президента з 10-річного віку, коли він зазнавав насилля з боку вітчима в Грузії, до повномасштабної війни, яку він розпочав проти України.

Стрічка розповідає про найголовніші події політичного життя Путіна – війну в Чечні, терористичні атаки на Дубровці і в Беслані, а також про найдраматичніші події в Бучі, Ірпені, Маріуполі. Автор стрічки, відомий польський режисер Патрик Вега, екранізував також смерть російського диктатора.

«Я заглянув у майбутнє і показав смерть Путіна. Це те, що хоче побачити весь вільний світ», – каже автор фільму. У стрічці є документальні матеріали, зокрема, відео, зняте з дрона українськими операторами, – наслідки ракетних обстрілів міст, цивільної інфраструктури.

В епізоді фільму, який потрапив у тизер, Путін показаний у лікарні, в «памперсі» та власних екскрементах. За словами режисера, мета стрічки – показати російського президента хворим і слабким, таким, якого можна подолати. На думку Патрика Веги, це має дати надію і віру українцям у перемогу напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення.

«Ми провели величезну роботу з документами, радилися з різними експертами, зокрема, мене консультував колишній керівник розвідки НАТО, генерал, який командував військами в Афганістані та Іраку. Найціннішим, унікальним джерелом інформації був родич психіатра, який був в одній барокамері з Путіним у 70-х роках», – розповідає Патрик Вега.

На запитання, чи не боїться режисер за свою безпеку, Вега відповідає так: «Якщо ми будемо боятися, то за мить Путін буде в Європі. Я вважаю, що то він повинен боятися нас, а не ми його. Цей фільм має пояснити світові так звану «російську душу» і те, чому росіяни такі неадекватні. Це така собі «інструкція обслуговування» Путіна, пояснення правил його гри, абсурдності російської пропаганди. Стрічка має перекласти культуру Сходу мовою Заходу. Я в змозі це зробити, бо виріс як дитина в соціалізмі, а зараз функціоную в аудіовізуальній культурі за океаном. Це мій удар Путіну в мистецькому вимірі, бо моєю зброєю є камера», – зазначив Патрик Вега.

За словами режисера, в Росії дуже бояться виходу фільму. Свідченням цього є спроби росіян купити сценарій або фрагменти стрічки.

«За два останні місяці ми маємо кілометри листування, в якому росіяни намагаються домовитися з багатьма людьми, з якими я колись працював. Їм пропонують продати матеріали фільму. Покупці видають себе за конгресменів із Дакоти, мовляв, хочуть перед прем’єрою побачити фільм. Також представлялися депутатами Верховної Ради України. З одним із покупців я сам проводив переговори-листування. Сторгувалися ми на 150 тисячах доларів, і я попросив, щоб він дав завдаток. Коли покупець погодився, я дав йому рахунок агенції внутрішньої розвідки, з приміткою «спроба підкупу з боку російської розвідки», – ділиться Патрик Вега.

Над фільмом працювала міжнародна акторська група. Впродовж двох років зйомки відбувалися в Україні, Росії, Сирії, Ізраїлі та Йорданії. «Ми були першою знімальною групою у світі, яка отримала дозвіл на зйомку у Гробі Господньому в Єрусалимі і на площі, де свого часу хрестили Путіна. Цього було складно добитися, оскільки потребувало дозволів від семи конкуруючих між собою релігійних конфесій. Декого вдалося переконати словами, декого грошима», – розповів режисер фільму.

Щоб головний актор був максимально схожим на Путіна, творці фільму використали технологію deep fake, яка дозволила накласти на обличчя актора зображення російського президента. Це було не просто, бо треба було зробити в кінематографічній роздільній здатності.

Патрик Вега планував показати фрагмент фільму на великому екрані в Україні, щоб побачити реакцію українців, та через часті обстріли військові не дозволили цього зробити. Відтак режисер улаштував перформанс – поставив екран, транслював фільм, але замість глядачів були понівечені манекени, які символізували жертв війни. Зйомки цього перформансу, разом із фрагментами стрічки команда таки показала цивільним і військовим в Україні. Їхні реакції, за словами режисера, викликали сльози у всіх членів команди.

«Якщо думаєте, що Путін бореться з Україною, то це переконання помилкове. З мого досвіду як людини, яка пережила комунізм, виникає, що Україна не є субʼєктом цього конфлікту, Україна для Путіна є полем битви з Заходом. Отже не треба мати ілюзій, що він зупиниться в Україні, тому нам не треба забувати про цю війну і вільний, демократичний світ мусить єднатися проти Росії», – наголосив польський режисер.

Світова прем'єра фільму «Путін» відбудеться в першій половині 2024 року, саме зараз тривають перемовини з американськими дистрибʼюторами. Великий інтерес до стрічки виявили понад 11 країн Азії, також, за словами режисера, є попередня домовленість про переклад фільму українською мовою.