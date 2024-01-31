Росія: ексдепутат Держдуми Надєждін подав заяву на участь у виборах президента

Колишній депутат Державної думи Росії Борис Надєждін заявив, що подав заяву на участь у президентських виборах у Росії, які відбудуться 17 березня.

На його офіційному сайті вказано, що «він має понад 100 тисяч підписів, необхідних для того, щоб отримати право подати заяву».

Також за даними російської служби Радіо Свобода, два кандидати, які висунулись раніше у президенти Росії, 31 січня заявили, що «виходять із кампанії і закликають підтримати чинного президента Володимира Путіна».

Лідер партії «Російська загальнонародна спілка» Сергій Бабурін заявив про зняття своєї кандидатури відразу після того, як подав до Центрвиборчкому зібрані в його підтримку підписи. Навіщо він збирав підписи, Бабурін не пояснив. Російський політик закликав виборців «об'єднатися довкола кандидатури Путіна».

Крім того, про вихід із президентських перегонів заявив і голова «Російської партії свободи та справедливості» Андрій Богданов. Таке рішення російський політик схвалив незабаром після того, як подав до Центрвиборчкому підписи для реєстрації кандидатом у президенти РФ, повідомляють російські ЗМІ.

«Члени робочої групи сьогодні вранці приймали документи у Андрія Володимировича Богданова, і він написав заяву про вихід із президентської кампанії», – заявив заступник голови ЦВК Микола Булаєв.

Сам Богданов пояснив, що начебто «згадав про незакритий закордонний рахунок, який не дозволяє йому балотуватися на пост глави держави».

Раніше, 29 січня, Центральна виборча комісія Росії 29 січня зареєструвала Володимира Путіна кандидатом на посаду президента РФ.

Чинний російський президент балотується на п’ятий термін. Через внесені до конституції Росії зміни, Путін має право стати президентом вп’яте (і вшосте). Вперше він обійняв цю посаду у 2000 році.

Путін йде на вибори самовисуванцем. Для реєстрації йому потрібно було зібрати не менше ніж 300 тисяч підписів росіян із різних регіонів країни на підтримку свого висування.

17 березня в Росії відбуваються вибори президента Росії. Голосування завершиться о 20-й години в найзахіднішій у Росії Калінінградській області, де місцевий час збігається з київським.