Путіна зареєстрували кандидатом на посаду президента Росії

Центральна виборча комісія Росії 29 січня зареєструвала Володимира Путіна кандидатом на посаду президента РФ.

Чинний російський президент балотується на п’ятий термін. Через внесені до конституції Росії зміни, Путін має право стати президентом вп’яте (і вшосте). Вперше він обійняв цю посаду у 2000 році.

Путін йде на вибори самовисуванцем. Для реєстрації йому потрібно було зібрати не менше ніж 300 тисяч підписів росіян із різних регіонів країни на підтримку свого висування.

У ході збору підписів заявляли про численні порушення. Зокрема, у Санкт-Петербурзі підписи збирали члени дільничної комісії, що заборонено законом. Представники регіональної влади звітували про поставлений за Путіна підпис, принагідно його розхвалюючи – згідно із законом, «створення позитивного образу кандидата» вважається агітацією. Чиновникам і депутатам агітувати заборонено.

У ЦВК Росії була подана заява з вимогою не реєструвати Путіна кандидатом. Одна з підстав – саме порушення під час збору підписів, інша – «незаконні поправки до конституції». Скаргу підписали 26 колишніх і чинних російських депутатів різних рівнів влади.

Путін став четвертим зареєстрованим кандидатом у Росії – після Владислава Даванкова від «Нових людей», Миколи Харитонова від КПРФ і Леоніда Слуцького від ЛДПР. Їхні партії представлені в Держдумі Росії, тому збирати підписи їм не потрібно. Загалом на посаду президента РФ претендують 11 кандидатів, збір підписів завершиться 31 січня.

Голосування на виборах президента Росії відбудеться з 15 по 17 березня 2024 року. Вибори в Росії незалежні спостерігачі й експерти зазвичай оцінюють як невільні й нечесні. Влада регулярно втручається у виборчий процес, ускладнює доступ для опозиції, створює переваги провладним кандидатам, у низці випадків йдеться і про прямі фальсифікації.

Згідно з рішенням російського Центрвиборчкому, Москва планує проводити голосування на виборах президента, зокрема в окупованих українських регіонах – незважаючи на те, що Захід і Київ вважають таке голосування нелегітимним.

Володимир Путін обіймає посаду президента Росії з 2000 року (з перервою на 2008–2012 роки). Ухвалені в 2020 році в Росії поправки до Конституції дозволяють йому балотуватися ще на два шестирічні терміни.