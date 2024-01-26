МЗС Росії: дільниці на виборах президента РФ відкриють і в «недружніх» країнах

Російська влада вирішила відкрити виборчі дільниці на виборах президента РФ у всіх країнах, де є дипломатичні представництва і консульські установи Росії, включаючи «недружні» країни, заявила речниця МЗС країни Марія Захарова.

Також виборчі дільниці відкриють за межами столиць цих країн, уточнила вона, додавши, що МЗС Росії має намір відкрити 300 таких дільниць. Через скорочення персоналу і закриття дипустанов у країнах Балтії, Німеччини, Фінляндії, Чехії, Молдові й інших країнах кількість дільниць буде меншою.

Захарова також заявила, що МЗС Росії посилить заходи безпеки на дільницях у «недружніх» країнах, і пригрозила кримінальною відповідальністю тим, хто спробує зірвати голосування.

Раніше російські «Ведомости» писали про те, що у консульствах Росії за кордоном можуть не відкрити дільниці для голосування на виборах президента РФ, які призначені на березень 2024 року. Йшлося про 49 «недружніх» країн, у тому числі всі країни Євросоюзу, Велику Британію, США, Канаду, Норвегію, Японію. Причиною того, що дільниці в «недружніх» країнах можуть не відкрити, називали скорочення числа працівників у посольствах Росії, а також «міркування безпеки тих, хто голосує».

За даними ЦВК Росії на 1 липня 2023 року, у списку виборців за межами Росії налічувалося понад два мільйони осіб. При цьому, згідно з рішенням російського Центрвиборчкому, Москва планує проводити голосування на виборах президента, зокрема в окупованих українських регіонах – незважаючи на те, що Захід і Київ вважають таке голосування нелегітимним.

З весни 2022 року після запровадження санкцій проти РФ через її повномасштабне вторгнення в Україну в Росії почали вести список «недружніх країн». До нього внесли всі країни Євросоюзу, США й Канаду, а також Велику Британію, Японію, Південну Корею і низку інших держав.

Російська Рада Федерації на засіданні 7 грудня призначила дату президентських виборів у РФ. Цим днем обрали 17 березня 2024 року.

Володимир Путін обіймає посаду президента Росії з 2000 року (з перервою на 2008–2012 роки). Ухвалені в 2020 році в Росії поправки до Конституції дозволяють йому балотуватися ще на два шестирічні терміни.