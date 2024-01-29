Радіо Свобода Weekly: Україна готує «план дій» після указу президента про «історично населені українцями території» РФ

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.
Зеленський підписав указ «про історично населені українцями території Росії»
Президент Володимир Зеленський підписав указ «Про історично населені українцями території Російської Федерації», повідомив він у привітанні з нагоди Дня Соборності України, 22 січня.
«Сьогодні ми маємо робити кроки не лише для зміцнення соборності України й нашого народу, а й дії задля соборності прав і свобод, правди про українців, правди про нас і правди про нашу історію. Заради цієї мети сьогодні мною підписано указ «Про історично населені українцями території Російської Федерації», – сказав президент.
За його словами, «це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього».
Документом постановлено «внести на розгляд план дій щодо збереження національної ідентичності українців в Російській Федерації». У тому числі на історично населених ними землях (на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей РФ). Про це тут
Де в Росії «історичні землі» українців? Пояснюємо
З огляду на указ президента України «Про історично населені українцями території Російської Федерації», Радіо Свобода розповідає:
На яких землях жили українці, що нині входять до складу Росії?
Як і коли вони там опинились?
І яку мету переслідує нині Київ, намагаючись пробудити національну свідомість українців Росії?
Столтенберґ: «було б добре на певному етапі запросити Україну до повноцінного членства в НАТО»
Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що «в України є точно таке ж суверенне право обирати свій власний шлях, як у Норвегії, Швеції та Фінляндії, які обрали стати членами Альянсу».
Цю заяву він зробив, відповідаючи на запитання щодо можливої конфронтації між Росією і НАТО у разі просування членства України в Альянсі.
«Я з Норвегії, ми межуємо з Росією. Коли Норвегія стала членом НАТО, то Радянський Союз називав це провокацією. Це не було провокацією, це право кожної суверенної нації обирати власний шлях. Це право є у Норвегії, воно є у Швеції і Фінляндії, а також в України», – заявив Столтенберґ.
За його словами, «дуже важливо, щоб Путін (президент Росії Володимир Путін – ред.) не досягнув бажаного в Україні, бо це стане заохоченням для інших авторитарних режимів». Про це тут
«Час закінчується». Як країни НАТО готуються до війни з Росією
Чи справді НАТО готується до війни з Росією? Як ставляться до цих загроз західні політики і суспільство? Наскільки дії Росії щодо країн НАТО залежать від війни в Україні і які сценарії вона може застосувати?
Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» поговорив з експертами різних країн про те, наскільки реальною там вважають загрозу війни з Росією? Текстова публікація тут
Далі коротко про те, що могли пропустити:
- Буданов про падіння Іл-76: «жодна сторона не може до кінця відповісти, що там сталося»
- ISW про «сигнали Кремля» щодо переговорів: ціль Путіна не змінилася, припинення вогню піде на користь РФ
- Стефанішина про можливу війну Росії з НАТО: щонайменше п’ять країн-союзників моделюють сценарій
- The Telegraph: США розмістять ядерну зброю у Великій Британії
- «Я майже впевнений, що незабаром це буде зроблено» – Боррель про використання заморожених активів РФ
- Розвідка Британії: у РФ зросла кількість підпалів військкоматів – це може свідчити про невдоволення війною
- Мовний омбудсмен зробив зауваження ДБР за російську при затриманні Романа Гринкевича
- Урядовці і бізнесмени домовилися про Раду з підтримки підприємництва – Зеленський
- Німеччина вперше надасть Україні багатоцільові гелікоптери Sea King – Пісторіус
- Туреччина офіційно ратифікувала заявку Швеції на членство в НАТО
ПАРЄ закликала визнати депортацію Росією українських дітей геноцидом
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) 25 січня одноголосно ухвалила резолюцію «Становище дітей України». Ця резолюція закликає країни-члени ЄС визнати депортацію українських дітей Росією геноцидом українського народу.
ПАРЄ у резолюції закликала «держави-члени, а також держави-спостерігачі та держави, парламенти яких мають статус спостерігача або партнера по демократії при Асамблеї, а також все міжнародне співтовариство, ухвалити на рівні національних парламентів заяви або резолюції, що засуджують воєнні злочини проти дітей, та визнати депортації, насильницькі переміщення та невиправдані затримки з репатріацією українських дітей, що відбулися під час війни, злочинами».
ПАРЄ також пропонує створити посаду спеціального доповідача з питань становища та повернення українських дітей, депортованих і примусово переміщених Російською Федерацією, Білоруссю, при Раді міністрів та закликає Асамблею задіяти весь досвід парламентської дипломатії для допомоги українським дітям у співпраці з українською владою. Більше інформації тут
«Націоналісти та іноземці»: Росія забороняє українські книжки на Луганщині
В окупованій Луганській області Росія вилучає з ПТУ українські книги. Таке розпорядження окупаційної адміністрації опублікував телеграм-канал «Східний», який тримає зв'язок з проукраїнськими жителями захоплених міст. У «розпорядженні» так званої заступниці міністра освіти угруповання «ЛНР» Лейли Зотової йдеться про вимогу вилучити з бібліотек навчальних закладів окупованої Луганщини будь-яку літературу українською мовою. Це стосується підручників, довідників, періодичної літератури.
Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) з’ясували, яка ситуація з україномовними книгами в інших навчальних закладах окупованих Росією територій, чи є українські книги у продажу в місцевих книгарнях і навіщо російські ставленики викорінюють українське. З'ясувалося, що, окрім зачистки літератури, РФ ще й збирає дані про дітей, які дистанційно навчаються в українських школах. Читайте і дивіться тут
«Будуть теракти»: Росія готується до чергових незаконних виборів в окупації
Як російська влада готується проводити на тимчасово окупованих територіях України свої президентські вибори? Ці вибори є назаконними з точки зору міжнародного права і українського законодавства. Який тиск здійснює окупаційна російська влада на громадян України, які живуть на окупованих територіях? Які загрози виникають? І якими можуть бути наслідки?
Про це розповідає проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут
«Життя солдата найбільш важливе»: генерал-майор Ніколюк про навчання мобілізованих і аналіз бойового досвіду
Триває робота над законопроєктом про мобілізацію, незабаром лави української армії може поповнити велика кількість нових людей, яких потрібно буде навчити і підготувати до бойових дій. Однак і зараз процес навчання військ триває безперервно – як за кордоном, так і в Україні.
Журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» поговорили з командувачем підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майором Віктором Ніколюком про те, як змінилась ця система за майже два роки масштабної війни, та про особливості процесу підготовки як нещодавно мобілізованих, так і досвідчених військовослужбовців. Текстова публікація тут
Історія Героя України з «Азову»: 86 днів безперервних боїв, полон і «фантастична» історія порятунку
«Я потрапив у збройний конфлікт, ще коли мені не було 18 років», – каже Лев Пашко на позивний «Хорус». Від повноліття він служить у бригаді «Азов» НГУ.
У 22 роки отримав звання «Герой України», а повномасштабну війну зустрів так, «як у кіно»: відбивав наступ десятьох танків, «знищив» разом із колегами «заступника командувача Чорноморським флотом» РФ та відзначився ще низкою успішних рейдів у тил російських військ.
Які бої запам’яталися «азовцю»? Що пережив під час оборони Маріуполя і «Азовсталі»? Чому свою історію порятунку в Маріуполі вважає «фантастичною»? Чому у полоні не давав собі надії на повернення додому? Текстова публікація тут
Публікації, які можуть вас зацікавити:
- Британська розвідка пояснила, як Україна змогла поновити судноплавство в Чорному морі
- Українські пілоти вже літають на F-16 з інструкторами – Ігнат
- Орбан проти всіх. Як це позначається на самій Угорщині?
- Путін дозволив придбати активи українського мільярдера Ахметова
- «Я не міг сховатись за спинами шістьох дітей» – військовий, який втратив ногу на війні
- Уродженця України засудили в Білорусі за «образу» Лукашенка
- Андрій Шевченко став президентом Української асоціації футболу
- Ексдепутатам ОПЗЖ оголосили підозру в розкраданні суден торговельного флоту України – СБУ
- «Снаряд прилетів прямо у стайню»: історія про те, як конюх під обстрілами врятував коней
- Левиця зі струсом мозку від обстрілу та інші українські тварини, які чекають на евакуацію за кордон (фоторепортаж)
Непереклад англіцизмів і зросійщення. Чому не чути профільних інституцій України?
«Читаючи українську пресу, постійно подибуєш мовні «перли», які можна було б списати на звичайні переочення. Можна було б, але не в українському ще далеко не постколоніяльному контексті, бо маємо справу з тенденціями і практиками, що вказують на глибоковкорінену орієнтацію на російську мову, помножену на незнання української», – зазначає Юрій Шевчук, старший лектор української мови в Колумбійському університеті (США). Його статтю читайте за лінком
Радіо Свобода Weekly – усі важливі новини й ексклюзиви нашого сайту в одному листі щопонеділка. Підписатись на розсилку можна тут
Форум