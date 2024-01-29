Радіо Свобода Weekly: Україна готує «план дій» після указу президента про «історично населені українцями території» РФ

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Зеленський підписав указ «про історично населені українцями території Росії»

Президент Володимир Зеленський підписав указ «Про історично населені українцями території Російської Федерації», повідомив він у привітанні з нагоди Дня Соборності України, 22 січня.

«Сьогодні ми маємо робити кроки не лише для зміцнення соборності України й нашого народу, а й дії задля соборності прав і свобод, правди про українців, правди про нас і правди про нашу історію. Заради цієї мети сьогодні мною підписано указ «Про історично населені українцями території Російської Федерації», – сказав президент.

За його словами, «це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього».

Документом постановлено «внести на розгляд план дій щодо збереження національної ідентичності українців в Російській Федерації». У тому числі на історично населених ними землях (на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей РФ). Про це тут

Де в Росії «історичні землі» українців? Пояснюємо

З огляду на указ президента України «Про історично населені українцями території Російської Федерації», Радіо Свобода розповідає:

На яких землях жили українці, що нині входять до складу Росії?

Як і коли вони там опинились?

І яку мету переслідує нині Київ, намагаючись пробудити національну свідомість українців Росії?

Столтенберґ: «було б добре на певному етапі запросити Україну до повноцінного членства в НАТО»

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що «в України є точно таке ж суверенне право обирати свій власний шлях, як у Норвегії, Швеції та Фінляндії, які обрали стати членами Альянсу».

Цю заяву він зробив, відповідаючи на запитання щодо можливої конфронтації між Росією і НАТО у разі просування членства України в Альянсі.

«Я з Норвегії, ми межуємо з Росією. Коли Норвегія стала членом НАТО, то Радянський Союз називав це провокацією. Це не було провокацією, це право кожної суверенної нації обирати власний шлях. Це право є у Норвегії, воно є у Швеції і Фінляндії, а також в України», – заявив Столтенберґ.

За його словами, «дуже важливо, щоб Путін (президент Росії Володимир Путін – ред.) не досягнув бажаного в Україні, бо це стане заохоченням для інших авторитарних режимів». Про це тут

«Час закінчується». Як країни НАТО готуються до війни з Росією

Чи справді НАТО готується до війни з Росією? Як ставляться до цих загроз західні політики і суспільство? Наскільки дії Росії щодо країн НАТО залежать від війни в Україні і які сценарії вона може застосувати?

Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» поговорив з експертами різних країн про те, наскільки реальною там вважають загрозу війни з Росією? Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

ПАРЄ закликала визнати депортацію Росією українських дітей геноцидом

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) 25 січня одноголосно ухвалила резолюцію «Становище дітей України». Ця резолюція закликає країни-члени ЄС визнати депортацію українських дітей Росією геноцидом українського народу.

ПАРЄ у резолюції закликала «держави-члени, а також держави-спостерігачі та держави, парламенти яких мають статус спостерігача або партнера по демократії при Асамблеї, а також все міжнародне співтовариство, ухвалити на рівні національних парламентів заяви або резолюції, що засуджують воєнні злочини проти дітей, та визнати депортації, насильницькі переміщення та невиправдані затримки з репатріацією українських дітей, що відбулися під час війни, злочинами».

ПАРЄ також пропонує створити посаду спеціального доповідача з питань становища та повернення українських дітей, депортованих і примусово переміщених Російською Федерацією, Білоруссю, при Раді міністрів та закликає Асамблею задіяти весь досвід парламентської дипломатії для допомоги українським дітям у співпраці з українською владою. Більше інформації тут

«Націоналісти та іноземці»: Росія забороняє українські книжки на Луганщині

В окупованій Луганській області Росія вилучає з ПТУ українські книги. Таке розпорядження окупаційної адміністрації опублікував телеграм-канал «Східний», який тримає зв'язок з проукраїнськими жителями захоплених міст. У «розпорядженні» так званої заступниці міністра освіти угруповання «ЛНР» Лейли Зотової йдеться про вимогу вилучити з бібліотек навчальних закладів окупованої Луганщини будь-яку літературу українською мовою. Це стосується підручників, довідників, періодичної літератури.

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) з’ясували, яка ситуація з україномовними книгами в інших навчальних закладах окупованих Росією територій, чи є українські книги у продажу в місцевих книгарнях і навіщо російські ставленики викорінюють українське. З'ясувалося, що, окрім зачистки літератури, РФ ще й збирає дані про дітей, які дистанційно навчаються в українських школах. Читайте і дивіться тут

«Будуть теракти»: Росія готується до чергових незаконних виборів в окупації

Як російська влада готується проводити на тимчасово окупованих територіях України свої президентські вибори? Ці вибори є назаконними з точки зору міжнародного права і українського законодавства. Який тиск здійснює окупаційна російська влада на громадян України, які живуть на окупованих територіях? Які загрози виникають? І якими можуть бути наслідки?

Про це розповідає проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут

«Життя солдата найбільш важливе»: генерал-майор Ніколюк про навчання мобілізованих і аналіз бойового досвіду

Триває робота над законопроєктом про мобілізацію, незабаром лави української армії може поповнити велика кількість нових людей, яких потрібно буде навчити і підготувати до бойових дій. Однак і зараз процес навчання військ триває безперервно – як за кордоном, так і в Україні.

Журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» поговорили з командувачем підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майором Віктором Ніколюком про те, як змінилась ця система за майже два роки масштабної війни, та про особливості процесу підготовки як нещодавно мобілізованих, так і досвідчених військовослужбовців. Текстова публікація тут

Історія Героя України з «Азову»: 86 днів безперервних боїв, полон і «фантастична» історія порятунку

«Я потрапив у збройний конфлікт, ще коли мені не було 18 років», – каже Лев Пашко на позивний «Хорус». Від повноліття він служить у бригаді «Азов» НГУ.

У 22 роки отримав звання «Герой України», а повномасштабну війну зустрів так, «як у кіно»: відбивав наступ десятьох танків, «знищив» разом із колегами «заступника командувача Чорноморським флотом» РФ та відзначився ще низкою успішних рейдів у тил російських військ.

Які бої запам’яталися «азовцю»? Що пережив під час оборони Маріуполя і «Азовсталі»? Чому свою історію порятунку в Маріуполі вважає «фантастичною»? Чому у полоні не давав собі надії на повернення додому? Текстова публікація тут

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Непереклад англіцизмів і зросійщення. Чому не чути профільних інституцій України?

«Читаючи українську пресу, постійно подибуєш мовні «перли», які можна було б списати на звичайні переочення. Можна було б, але не в українському ще далеко не постколоніяльному контексті, бо маємо справу з тенденціями і практиками, що вказують на глибоковкорінену орієнтацію на російську мову, помножену на незнання української», – зазначає Юрій Шевчук, старший лектор української мови в Колумбійському університеті (США). Його статтю читайте за лінком

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