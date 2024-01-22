Президент України Володимир Зеленський доручив владі розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців у Росії, які проживають на «історично населених ними землях». Ідеться насамперед про території нинішніх Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей Російської Федерації. А де ще жили українці в Росії? Як і коли там опинились? І яку мету переслідує нині Київ, намагаючись пробудити національну свідомість українців Росії?