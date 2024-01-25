Уродженця України засудили в Білорусі за «образу» Лукашенка

Суд Ліозненського району в Білорусі засудив уродженця України Володимира Лисицю до трьох років колонії загального режиму у справі про образу Олександра Лукашенка (частина 1 статті 368 КК РБ), повідомляє правозахисний центр «Вітебська вясна».

Засудженого також визнали винним у образі представників влади (стаття 369 КК РБ). Окрім позбавлення волі, суд призначив чоловікові штраф у сумі 7400 білоруських рублів (2260 доларів).

Також Лисиця має виплатити по три тисячі білоруських рублів (916 доларів) моральної шкоди генпрокурору Білорусі Андрію Шведу та депутату Новополоцької міської ради Ігорю Медзведському.

За даними слідства, засуджений чоловік залишив до постів у російській соцмережі «Одноклассники» «нецензурні коментарі» на адресу Олександра Лукашенка, військкома Гомельської області та кількох депутатів Палати представників Національних зборів Білорусі.

У суді Лисиця, як зазначають правозахисники, свою провину визнав, а про відшкодування моральної шкоди генпрокурору Білорусі та депутату міськради сказав, що це «надмірні суми».

Володимир Лисиця – уродженець Сумської області. У вересні 2023 року прокуратура Ліозненського району визнала сторінку чоловіка в мережі «Одноклассники» «екстремістським матеріалом» за розміщені на ній антивоєнні пости та аватарку з українським прапором.

У Білорусі впродовж останніх років вироки у справах про образу представників влади, зокрема Лукашенка, набули масового характеру. Так, 57-річного лікаря зі Сморгоні Євгена Бужинського засудили до шести років колонії через коментарі в інтернеті. Зокрема, він написав про Лукашенка: «Влаштував тероризм та геноцид у країні, ще й окупацією зайнялися». У вересні 2023 року 63-річну пенсіонерку з інвалідністю третьої групи Ольгу Стабровську засудили до року та трьох місяців колонії у справі про образу Лукашенка. Приводом для справи став лайк та короткий коментар до публікації у мережі «Одноклассники», який вона залишила у 2021 році.