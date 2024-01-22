Президент Володимир Зеленський підписав указ «Про історично населені українцями території Росії», повідомив він у привітанні з нагоди Дня Соборності у понеділок, 22 січня.

«Сьогодні ми маємо робити кроки не лише для зміцнення соборності України й нашого народу, а й дії задля соборності прав і свобод, правди про українців, правди про нас і правди про нашу історію. Заради цієї мети сьогодні мною підписано указ «Про історично населені українцями території Російської Федерації»», – сказав президент.

За його словами, «це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього».

Згодом на сайті Офісу президента було оприлюднено відповідний указ Зеленського «Про історично населені українцями території Росії».

Документом постановлено «внести на розгляд план дій щодо збереження національної ідентичності українців в Російській Федерації». У тому числі на історично населених ними землях (на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей РФ).

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

22 січня президент Володимир Зеленський також заявив, що подає до Ради законопроєкт, який дасть змогу запровадити інститут множинного громадянства.