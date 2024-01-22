Зеленський подає до Ради законопроєкт про множинне громадянство

Президент України Володимир Зеленський подає до Ради законопроєкт, який дасть змогу запровадити інститут множинного громадянства.

«Сьогодні (22 січня – ред.) я вношу у Верховну Раду України ключовий законопроєкт, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства», – зазначив президент у своєму зверненні з нагоди Дня Соборності.

Також Зеленський привітав українців із державним святом.

«Коли всі українці тримаються за руки, вони не піднімуть їх догори, аби здатися. Боремося всі. І сьогодні це стосується не тільки обох берегів Дніпра. Сьогодні соборність українців охоплює обидві півкулі Землі, у кожному куточку якої 24 лютого пролунало: я – українець», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що «слова «я – українець» мають особливе значення».

«Тільки сильні українці можуть стати єдиними. І тільки єдині українці можуть бути сильними. Українці в усьому світі. З Днем Соборності!», – наголосив глава держави.

Раніше, 2 грудня, президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про множинне громадянство.

У вересні на зустрічі з українською громадою у Нью-Йорку президент Володимир Зеленський пропонував запровадити подвійне громадянство для українців, які проживають за кордоном. Про те, що законопроєкт про подвійне громадянство невдовзі скерують до Верховної Ради казав у жовтні перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. Він припускав, що закон про громадянство в Україні може з’явитися менш ніж через рік.