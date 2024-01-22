Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Зеленський подає до Ради законопроєкт про множинне громадянство

Президент України Володимир Зеленський подає до Ради законопроєкт, який дасть змогу ухвалити «комплексні зміни» до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства
Президент України Володимир Зеленський подає до Ради законопроєкт, який дасть змогу ухвалити «комплексні зміни» до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства

Президент України Володимир Зеленський подає до Ради законопроєкт, який дасть змогу запровадити інститут множинного громадянства.

«Сьогодні (22 січня – ред.) я вношу у Верховну Раду України ключовий законопроєкт, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства», – зазначив президент у своєму зверненні з нагоди Дня Соборності.

Також Зеленський привітав українців із державним святом.

«Коли всі українці тримаються за руки, вони не піднімуть їх догори, аби здатися. Боремося всі. І сьогодні це стосується не тільки обох берегів Дніпра. Сьогодні соборність українців охоплює обидві півкулі Землі, у кожному куточку якої 24 лютого пролунало: я – українець», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що «слова «я – українець» мають особливе значення».

«Тільки сильні українці можуть стати єдиними. І тільки єдині українці можуть бути сильними. Українці в усьому світі. З Днем Соборності!», – наголосив глава держави.

Раніше, 2 грудня, президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про множинне громадянство.

У вересні на зустрічі з українською громадою у Нью-Йорку президент Володимир Зеленський пропонував запровадити подвійне громадянство для українців, які проживають за кордоном. Про те, що законопроєкт про подвійне громадянство невдовзі скерують до Верховної Ради казав у жовтні перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. Він припускав, що закон про громадянство в Україні може з’явитися менш ніж через рік.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG