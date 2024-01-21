«Проблеми будуть там, де української влади не було 10 років»: як російська окупація впливає на українців?

Як російська окупація впливає на свідомість жителів, які залишаються на тимчасово окупованих теренах України? Які наслідки для суспільства має довготривала окупація? Скільки людей чекають на деокупацію та підтримує рух українського підпілля? Яких кроків від української влади бракує людям в окупації? Про все це – в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україні буде складніше ментально повернути після деокупації людей з Донбасу, аніж з Криму, оскільки там велися бойові дії і більш поширеним був сепаратизм. Про це він сказав на зустрічі зі студентами трьох миколаївських закладів вищої освіти наприкінці листопада 2023 року. На Донбасі була постійна контактна лінія і постійні бойові дії, а це означає, що в тій чи інші сім'ї Донбасу не усі повернулися... Деякі жителі Донбасу і зараз теж воюють на боці Росії. Разом з цим бойових дій в Криму не було, пояснив президент.

вважає, що Україні буде складніше ментально повернути після деокупації людей з Донбасу, аніж з Криму, оскільки там велися бойові дії і більш поширеним був сепаратизм. Про це він сказав на зустрічі зі студентами трьох миколаївських закладів вищої освіти наприкінці листопада 2023 року. На Донбасі була постійна контактна лінія і постійні бойові дії, а це означає, що в тій чи інші сім'ї Донбасу не усі повернулися... Деякі жителі Донбасу і зараз теж воюють на боці Росії. Разом з цим бойових дій в Криму не було, пояснив президент. На окупованих територіях загарбники продовжують вишукувати проукраїнськи налаштованих жителів. Зокрема російська окупаційна влада проводить моніторинг соціальних мереж у пошуках членів українського підпілля, повідомляють у Центрі національного спротиву, який створено Силами спеціальних операцій. Там закликають українців, які вимушено перебувають в окупації, зберігати пильність і зайвий раз не наражати себе на небезпеку.

Луганськ: «мітингували проти війни»

«Новини Приазовʼя» вирішили дізнатися, як мінялися настрої населення Донбасу, частина якого вже тривалий час перебуває в російській окупації.

Дар’я Калашнікова – мисткиня, волонтерка та активістка з Луганська. У 2014 році вона організувала Євромайдан у своєму рідному місті. Проте через російську окупацію дівчині довелося покинути Луганськ. Вона розповіла про спротив українського населення на сході України.

Це була перша артикульована агресія

«Після закінчення Євромайдану просто були окремі мітинги проти війни. І вони були, наприклад, 8 березня прямо в центрі міста навпроти будівлі СБУ. 8 березня було все нормально. Я була з постерами. Це був мітинг саме проти війни. А 9 березня був день народження Тараса Шевченка. Саме в цей день, 9 березня, в Луганську просто розбили проєвропейський, проукраїнський мітинг. Просто людям порозбивали обличчя, комусь зламали ніс. Це була перша артикульована агресія», – згадує активістка.

«Не готові бути біженцями»

З 2014 року Дар’я проживала в Києві, а після початку повномасштабного вторгнення Росії виїхала до Риги. Ми поцікавилися її думкою про те, чому частина українського населення досі залишається в окупованому Луганську? Дівчина зауважила, що більшість не готові були, як раніше, так і зараз, крокувати в невідомість.

«Люди відмовляються покидати домівку, в якій вони вкорінились вже. Тут є кілька окремих питань. Перше – кожного разу, коли ти в житті робиш крок в невідоме, ти маєш спиратися на себе, ти маєш бути сильним і дорослим. І це не про вік в документах, це про психологічний вік, психологічний стан. Є окрема інша тема – колективної відповідальності. Я це переживала кілька разів в Україні. Це неприємно. Наприклад, коли не здають квартири ВПО (внутрішньо переміщеним особам – ред.). Зараз таке саме було і в Європі, де не хочуть здавати квартиру біженцям, бо невпевнені у їхній платоспроможності», – каже українка.

З початку окупації частини Донбасу російська влада активно почала просувати пропаганду на цих територіях, каже Дарʼя. Вона стверджує, що неодноразово чула певні пропагандистські тези від деяких російських громадян за кордоном. Одним із найчастіших закидів, є теза про те, «де ви були 8 років».

Лівобережжя Херсонщини: «70% чекають деокупації»

З 2022 року під окупацією опинилася частина Херсонської області. Володимир Коваленко – міський голова Нової Каховки, яка перебуває досі під контролем російських сил, розповідає, що зараз в громаді залишається близько 14 тисяч жителів. За його словами, 70% з них мають українську позицію та чекають на деокупацію міста ЗСУ.

Це наші люди, це наші громадяни і їхню психіку треба оберігати

«З моєї точки зору, відсотків 70 з тих 12-15 тисяч, що там живуть, однозначно чекають ЗСУ. Звичайно, час робить свою погану справу, певна зневіра є. Важко зрозуміти людям, які не були в окупації хоч один день, психологію і внутрішній стан тих людей, які там перебувають майже два роки. Тому не повинно бути таких легко кинутих слів, звинувачення якогось, що ви там по своїй волі залишилися. Треба бути дуже обережним. Це наші люди, це наші громадяни і їхню психіку треба оберігати», – наголосив він.

За словами Коваленка, у Новій Каховці залишаються різні прошарки людей. Хтось тримається української позиції, хтось змирився з окупацією і не чинить спротиву, а хтось користується можливостями, наданими російською владою, зазначив міський голова.

«Друга категорія людей – це, як правило, люди достатньо серйозного вже віку, які змирилися з ситуацією, вони не йдуть на співпрацю, не беруть участь у якихось референдумах, виборах, не йдуть очолювати заново так звані створені підприємства. Але в силу життєвих обставин вони змушені були піти взяти той паспорт (російський – ред.), бо треба звертатися до лікарні, взяти 10 тисяч рублів і таким чином виживати. А є люди, які взяли російські сертифікати, виїхали, взяли якесь житло», – розповів він.

«Чітка позиція влади»

Коваленко наголошує, що українська влада має мати чітку та єдину позицію щодо людей на окупованих територіях, щоб вони відчували свою відповідальність.

«Ви пам'ятаєте ситуацію з паспортами? Один високий чиновник каже, візьмете паспорт, куди вам діватися, це не є зрадою, за це не буде відповідальності. І інша чиновниця такого ж рівня каже, ви будете нести за це відповідальність. Тут повинна бути чітка позиція: хто колаборант, а хто ні», – наголосив міський голова.

1 травня 2023 року віцепремʼєрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук опублікувала рекомендації для українців, які перебувають на окупованих територіях, щодо отримання російських паспортів. Вона зауважила, що її рекомендації залишаються незмінними – російські паспорти не брати, з окупантами не співпрацювати й за можливості виїхати.

опублікувала рекомендації для українців, які перебувають на окупованих територіях, щодо отримання російських паспортів. Вона зауважила, що її рекомендації залишаються незмінними – російські паспорти не брати, з окупантами не співпрацювати й за можливості виїхати. Водночас Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 30 квітня заявив, що українці на окупованих територіях можуть брати російські паспорти ​задля того, щоб вижити.

Маріуполь: «змирилися з війною»

Майже два роки під російською окупацію перебуває Маріуполь. Головна редакторка місцевого видання «0629» Анна Романенко каже, що зараз у місті переважно залишаються люди, які змирилися з обставинами війни.

Це не означає, що вони прийняли до себе у серце російську владу. Це означає лише те, що вони змирилися

«Значна частина людей, які мали проукраїнські погляди або були нейтральні, а зараз отримали такі погляди в результаті дій РФ, вони виїхали з Маріуполя. Більша частина людей, які там залишилися, це переважно літні люди або люди, які повернулися через майнові причини, через те, що вони не змогли влаштуватися на підконтрольній владі України території або навіть у Європі. І це не означає, що вони прийняли до себе у серце російську владу. Це означає лише те, що вони змирилися з тими обставинами, в які вони потрапили й потрапило їхнє місто», – пояснила вона.

«Приховують реальні погляди»

За спостереженнями Романенко, людей, які ідеологічно підтримують Росію, в Маріуполі небагато – близько 15-20%.

«Я думаю, що їхнє число фактично не змінилося у порівняні з тим, яким воно було до повномасштабного вторгнення. Я маю сподівання, що найбільш радикальні ці прибічники будуть тікати після деокупації Маріуполя, залишаться ті, які саме або нейтральні, або зараз живуть в очікуванні України й приховують свої реальні погляди», – каже журналістка.

Зараз, в тимчасово окупованому Маріуполі російська влада активно просуває свою пропаганду, зазначила Романенко. І це має свій вплив на містян додала вона.

Люди намагаються підлаштовуватися під ці обставини. Але це не означає, що вони принципово змінюють свою позицію

«Щодня їм кажуть (російські сили – ред.): «Ну ми ж вкладаємо такі ресурси. Не думаєте ж ви, що ми їх вкладаємо дарма? Що ми просто марнотрати? Раз вкладаємо, значить знайте, це місто ніколи не повернеться Україні». І люди намагаються підлаштовуватися під ці обставини. Але, знову повторю, це не означає, що вони принципово змінюють свою позицію. Це тільки означає те, що вони підлаштовуються. Я вважаю, що з деокупацією Маріуполя не буде проблем, саме з людьми. Проблеми будуть там, де української влади не було вже 10 років», – зазначила вона.

Щоб після деокупації ментально не втратити українців, влада має вже зараз почати впровадження чіткої політики щодо людей в окупації, наголошує Романенко.

«Ми спостерігаємо те, що немає повноцінної комунікації органів влади всіх рівнів з людьми на окупованих територіях у плані злочин і покарання. У людей немає досі розуміння, що їх чекає за, наприклад, отримання російського паспорта, або за роботу в будівельній компанії, або в якомусь Пенсійному фонді чиновником. Немає повноцінної комунікації по цих темах з боку українського уряду. І це дуже проблематично, тому що саме цю інформацію люди, які залишаються в окупації, шукають», – додала журналістка з Маріуполя.

«Новини Приазовʼя» зверталися до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, щоб дізнатися про конкретні напрацювання в майбутніх процесах реінтеграції населення, яке перебувало в російській окупації. Однак там не надали нам інформації, посилаючись на зайнятість.

Про досвід Німеччини

Певний досвід «ментального возз'єднання» має сучасна Німеччина. Після Другої світової війни країна була розділена на дві держави. Чотири десятки років німці жили у різних країнах з різним політичним режимом.

І якщо Федеративна Республіка Німеччини (ФРН) стала потужною демократичною країною, то східна частина, що опинилася у зоні радянського впливу, стала копією СРСР. У 1989 році НДР припинила своє існування. Але вплив цієї історії на сьогодення відчувається досі. Про це «Новинам Приазов’я» розповів аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи Андреас Умланд.

«Ця так звана демократична республіка чимось подібна, скажімо, на «ДНР» або «ЛНР» (незаконні військові угруповання – ред.) вона теж не була суверенною республікою. Тобто там, врешті-решт, посол Радянського Союзу мав останнє слово. І так сталося, коли тільки прийшов сигнал від Москви, що Москва не буде підтримувати цей режим, це коли Горбачов сказав, що кожен може піти своїм шляхом, тоді дуже швидко цей режим пав, був кінець цього режиму східнонімецького. Тобто це був такий режим, який скоріше був побудований на силі, а не на підтримці народу», – зауважив Умланд.

Він зазначає, що для ментального об'єднання з деокупованими територіями значну роль відіграють контакти між людьми та освіта. У Німеччині реінтеграційними процесами опікується агенція політичної освіти, яку підтримує уряд.

«Найбільше ефективне, звичайно, це контакт між людьми. Тобто, щоб люди з окупованих територій приїжджали на неокуповані території. І навпаки, щоб люди з неокупованих територій приїжджали в колишні окуповані території. Потім, звичайно, освітня система грає велику роль. Ми в Німеччині теж маємо таку агенцію політичної освіти, яка підтримується урядом і яка роздає безкоштовно матеріали про те, як функціонує демократія, що таке Європейський союз, що таке західні цінності. Тут, звичайно, має бути спеціально для цих регіонів така інформаційна політика, яка б теж представила інший наратив того, що сталося з 2014 року на окупованих територіях», – вважає Умланд.

Російська влада у вересні 2022 року оголосила про анексію чотирьох українських областей, включно із Запорізькою, які були лише частково окуповані.

Україна і Захід засудили цю спробу анексії. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.

Українська влада заявляє, що збройним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль.