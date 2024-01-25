Андрій Шевченко став президентом Української асоціації футболу

Президентом Української асоціації футболу 25 січня обрали Андрія Шевченка, повідомила пресслужба УАФ.

За повідомленням, за нього віддали голоси 93 делегати конгресу УАФ з 94-ох (сам Андрій Шевченко, який також є делегатом конгресу, участі в голосуванні не брав).

Андрій Шевченко – український футболіст, грав за київське «Динамо», італійський «Мілан» і англійський «Челсі».

Протягом 2016-2021 років він був головним тренером національної збірної України. Заслужений майстер спорту України, має звання Героя України. Також український спортсмен є володарем «Золотого м’яча», найкращий нападник УЄФА у 2006 році.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України Шевченко став першим амбасадором фандрейзингової платформи United24.

Він змінив на посаді голови УАФ Андрія Павелка, якого звинувачують у корупції.