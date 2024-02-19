Країни Балтії: вибори, які Росія хоче провести на окупованих територіях, є «серйозним порушенням міжнародного права»

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії і Литви заявили, що план Росії провести свої вибори на «тимчасово окупованій і незаконно анексованій» території України є «серйозним порушенням міжнародного права, Статуту ООН, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України».

У спільній заяві від 19 лютого міністри балтійських країн, членів НАТО заявили: «Ми рішуче засуджуємо ці неприйнятні рішення політичного керівництва Росії. Політичне керівництво Росії й особи, причетні до організації таких дій, зіткнуться з наслідками цих незаконних дій».

Вибори президента в Росії відбудуться 15-17 березня 2024 року. Згідно з рішенням російського Центрвиборчкому, Москва планує проводити голосування на виборах президента, зокрема в окупованих українських регіонах – незважаючи на те, що Захід і Київ вважають таке голосування нелегітимним.

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