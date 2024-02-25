На Херсонщині у лісосмузі на міні підірвався цивільний – влада

На Херсонщині у лісосмузі у Бериславському районі, місцевий чоловік підірвався на міні, повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА).

«У лісосмузі поблизу села Трифонівка 34-річний чоловік наступив на вибухонебезпечний предмет. Потерпілого доставили до лікарні з численними травмами», – повідомляє Херсонська ОВА.

За їхньою інформацією, у потерпілого вогнепальні уламкові поранення обличчя, шиї, рук та ніг. Медики надають йому необхідну допомогу.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.

29 вересня в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, підірвавшись на вибухонебезпечних предметах, загинула 251 людина, зокрема 13 дітей.