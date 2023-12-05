Миші в окопах та знищені ліси: поради лікаря, як убезпечитися від сказу

Як із вільної, так і з окупованої території України дедалі більше надходить повідомлень про випадки сказу. Загроза зростає, кажуть експерти, оскільки в умовах активних бойових дій та мінування полів – неможливо проводити вакцинацію тварин, полювати на лисиць, які здебільшого і розносять сказ. Лікар-інфекціоніст Тетяна Котелевська звертає увагу на те, що сказ можуть переносити також і миші, які восени наповнили окопи та бліндажі військових. Важливо знати, що заразитися сказом можна не лише через укус хворої тварини, а й через подряпини та слину. І лікарі, і Центр громадського здоров'я МОЗ України наполягають: отримати щеплення від сказу необхідно не лише, якщо тварина вкусила і є рана, й якщо на людину потрапила слина підозрілої тварини. Якщо є можливість, то таку тварину потрібно ізолювати на 10 днів, щоб перевірити, чи не хворіє вона. Інфекціоніст розповіла, що у світі існує також профілактичне щеплення від сказу для людей – але в Україні його не практикують.