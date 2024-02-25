У Нікополі загинув чоловік, на автомобіль якого військові РФ скинули вибухівку з дрону – ОВА

У Нікополі Дніпропетровської області російські військові скинули вибухівку з безпілотника на автомобіль, внаслідок чого загинув 57-річний чоловік, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Росіяни скинули вибухівку з БпЛА просто на машину, в якій перебував чоловік. Загиблому 57 років… Атака прийшлась на територію одного з підприємств. Пошкоджені будівлі, потрощені вантажівки», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.