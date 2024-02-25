В Україні внаслідок війни зруйновані вщент 400 закладів освіти – МОН

В Україні внаслідок повномасштабної війни з Росією пошкоджень зазнала кожна сьома школа, розповів заступник міністра освіти та науки Євген Кудрявець під час форуму «Україна. Рік 2024» у неділю, 25 лютого.

«Понад 3,5 тис. закладів освіти зазнали тих чи інших руйнувань, майже 400 повністю зруйновані. Майже 14 млрд доларів потрібно для відновлення освітньої інфраструктури за останніми оцінками Світового банку», – сказав Кудрявець.

За його словами, частину освітніх закладів, які були пошкоджені, відновити неможливо.

Заступник міністра наголосив, що «руйнування освітньої інфраструктури призводить до порушення доступу дітей та молоді до освіти, впливає на якість навчання, соціалізацію, інтегрованість до суспільства».

«Майже мільйон дітей перебувають на дистанційній формі навчання, коли вони взагалі не можуть мати персональної комунікації, соціалізації зі своїми друзями та вчителями. Мільйон дітей мають доступ до змішаної форми навчання. Це означає, що вони не можуть мати постійне навчання вживу, але мають можливість іноді відвідувати школу», – сказав Кудрявець.

Раніше стало відомо, що потреби на відбудову України складають вже майже 486 мільярдів доларів. Такі результати третьої оцінки збитків і потреб (RDNA3), яку український уряд провів спільно зі Світовим банком у середині лютого 2024 року.

RDNA3 – це оцінка збитків і потреб на відновлення України, над якою спільно працюють уряд, Світовий банк, Єврокомісія, ООН та інші партнери. Вона включає завдання від Багатосторонньої координаційної платформи донорів, а також інвестиційні пріоритети уряду України щодо відновлення країни.