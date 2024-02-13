Кабмін схвалив постанови про реорганізацію трьох вишів

кожна сьома школа в УкраїніКабінет міністрів схвалив постанови про реорганізацію трьох вишів у Львові, Києві та Харкові, повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

За даними відомства, рішення стосується таких вишів:

Інституту фізичної оптики імені О. Г. Влоха приєднали до Львівського національного університету імені Івана Франка;

Науково-дослідний інституту українознавства приєднали до КНУ імені Тараса Шевченка;

Української інженерно-педагогічної академії, яку приєднають до ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Зазначається, що «рішення ухвалені з метою оптимізації мережі наукових установ та закладів вищої освіти, поліпшення управління, посилення кадрового потенціалу, дослідницької бази, можливостей додаткового залучення конкурсного і позабюджетного фінансування наукової діяльності дослідницьких інституцій».

«Водночас це дасть можливість університетам посилити дослідницьку складову в освітньому процесі», – підсумували в МОН.

Раніше стало відомо, що кожна сьома школа в Україні пошкоджена через російські атаки, заявив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків 24 січня.

«Якщо казати про зруйновану освітню інфраструктуру в цілому по Україні, то тільки шкіл зруйновано більш як 200, і більш як 1600 шкіл зазнали пошкодження. Якщо перевести це у відносні цифри, то це кожна сьома школа в Україні зазнала пошкоджень», – заявив він.

За оцінкою заступника міністра, це ускладнює доступ дітей до освіти.