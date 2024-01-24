Міносвіти: через російську агресію близько 900 тисяч дітей в Україні вчаться дистанційно 

Кожна сьома школа в Україні пошкоджена через російські атаки, заявив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків 24 січня. Про це він заявив на брифінгу в медіацентрі «Укрінформ» на презентації спільного з Литвою проєкту «Школа майбутнього для України».

«Якщо казати про зруйновану освітню інфраструктуру в цілому по Україні, то тільки шкіл зруйновано більш як 200, і більш як 1600 шкіл зазнали пошкодження. Якщо перевести це у відносні цифри, то це кожна сьома школа в Україні зазнала пошкоджень», – заявив він.

За оцінкою заступника міністра, це ускладнює доступ дітей до освіти.

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«На даний момент в Україні близько 900 тисяч дітей навчаються дистанційно. Вони не можуть відвідувати школи, навчаються з використанням дистанційних технологій. І в умовах війни це насправді є викликом як для вчителів, так і для самих учнів».

Однією з цілей у тому числі цього проєкту – це забезпечити можливість відбудови шкіл, «не відновлювати стіни, які зруйновані, а відбудовувати новий простір».

Заклади освіти, як і інші цивільні об’єкти, регулярно зазнають російських обстрілів та авіаударів. Росія продовжує заперечувати атаки на цивільну інфраструктуру України.