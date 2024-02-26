Генштаб: на фронті протягом доби було 95 бойових зіткнень

Протягом минулої доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 26 лютого.

За даними командування, українські військові відбили атаки російських сил на сімох напрямках.

«У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Сєверне, Степове, Бердичі, Ласточкине і Невельське Донецької області. На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Побєда і Красногорівка Донецької області, де ворог 40 разів намагався прорвати оборону наших військ», – йдеться в повідомленні.

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Напередодні про те, що в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» тривають запеклі бої, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«В операційній зоні ОСУВ «Таврія» наші воїни продовжують ведення оборонної операції і стримують штурмові дії росіян. Тривають запеклі бої. За минулу добу ворог завдав 32 авіаційні й шість ракетних ударів, вчинив 59 бойових зіткнень, 951 артобстріл і 93 удари дронами-камікадзе», – написав Тарнавський у телеграмі.

Міністр оборони Рустем Умєров 25 лютого на форумі «Україна. Рік 2024» заявив, що наразі половина підтримки, яку надають Україні країни Заходу, не приходить своєчасно, що призводить до втрати особового складу Збройних сил України і територій.

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