Тарнавський заявив про «запеклі бої» в операційній зоні ОСУВ «Таврія»

В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» тривають запеклі бої, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«В операційній зоні ОСУВ «Таврія» наші воїни продовжують ведення оборонної операції і стримують штурмові дії росіян. Тривають запеклі бої. За минулу добу ворог завдав 32 авіаційні й шість ракетних ударів, вчинив 59 бойових зіткнень, 951 артобстріл і 93 удари дронами-камікадзе», – написав Тарнавський у телеграмі.

Раніше сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні повідомив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 84 бойових зіткнення.

За повідомленням, українські військові відбили атаки російських військ на сімох напрямках, зокрема на Мар’їнському – де армія РФ 39 разів намагалася прорвати оборону ЗСУ.

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