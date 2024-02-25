Генштаб: війська РФ 39 разів за добу намагалися прорвати оборону ЗСУ на Мар’їнському напрямку

Протягом минулої доби на фронті відбулося 84 бойових зіткнення, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням, українські військові відбили атаки російських військ на сімох напрямках, зокрема на Мар’їнському – де армія РФ 39 разів намагалася прорвати оборону ЗСУ.

«Загалом ворог завдав 9 ракетних і 77 авіаційних ударів, здійснив 119 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах… Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської і Миколаївської областей», – йдеться в повідомленні.

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Раніше в інтерв’ю Fox News президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна у 2024 році планує не лише оборонятися, але й готувати новий контрнаступ.

Американський Інститут вивчення війни (ISW), коментуючи слова президента Зеленського, заявив, що брак західної безпекової допомоги «може створити невпевненість і обмеження для таких операцій».

«Нестача матеріальних засобів, ймовірно, змушує українські сили ощадливо використовувати матеріальні засоби, а затримки західної допомоги з безпеки, ймовірно, продовжуватимуть створювати невизначеність в українських оперативних планах і обмежувати підготовку до майбутніх контрнаступальних операцій», – вважають аналітики.

Президент США Джо Байден вказував на те, що українській армії потрібні боєприпаси, і закликав Палату представників ухвалити двопартійний додатковий законопроєкт про національну безпеку, «поки не пізно».