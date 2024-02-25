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Генштаб: війська РФ 39 разів за добу намагалися прорвати оборону ЗСУ на Мар’їнському напрямку

Українські військові на Донеччині, 22 лютого 2024 року
Українські військові на Донеччині, 22 лютого 2024 року

Протягом минулої доби на фронті відбулося 84 бойових зіткнення, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням, українські військові відбили атаки російських військ на сімох напрямках, зокрема на Мар’їнському – де армія РФ 39 разів намагалася прорвати оборону ЗСУ.

«Загалом ворог завдав 9 ракетних і 77 авіаційних ударів, здійснив 119 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах… Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської і Миколаївської областей», – йдеться в повідомленні.

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Раніше в інтерв’ю Fox News президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна у 2024 році планує не лише оборонятися, але й готувати новий контрнаступ.

Американський Інститут вивчення війни (ISW), коментуючи слова президента Зеленського, заявив, що брак західної безпекової допомоги «може створити невпевненість і обмеження для таких операцій».

«Нестача матеріальних засобів, ймовірно, змушує українські сили ощадливо використовувати матеріальні засоби, а затримки західної допомоги з безпеки, ймовірно, продовжуватимуть створювати невизначеність в українських оперативних планах і обмежувати підготовку до майбутніх контрнаступальних операцій», – вважають аналітики.

Президент США Джо Байден вказував на те, що українській армії потрібні боєприпаси, і закликав Палату представників ухвалити двопартійний додатковий законопроєкт про національну безпеку, «поки не пізно».

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