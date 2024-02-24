У ЗСУ розповіли, скільки російських ракет і літаків знищено від початку повномасштабної війни

За два роки повномасштабної війни Повітряні сили разом із Силами оборони знищили 1 905 російських ракет, зокрема 25 «Кинджалів», написав у телеграмі командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Загалом, за совами командувача, у взаємодії із Силами оборони України було знищено:

1905 ракет різних типів. Серед них: 43 балістичних та 25 аеробалістичних – Х-47М2 «Кинджал»;

4844 – ударних дрони та 7660 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

340 – літаків;

325 – вертольотів.

У п’ятницю, 23 лютого, у Повітряних силах Збройних сил України повідомили про збиття російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50.

«А-50 із позивним «Баян» долітався! Вітаю окупантів «С Днем защитника отечества! Святкувати треба вдома, і так, щоб Баян не порвати!», – зазначив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

У Міноборони РФ цю інформацію не коментували.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.