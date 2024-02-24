Країни «Групи семи» закликали Росію припинити агресію проти України і пообіцяли нові санкції

Країни «Групи семи» (G7) закликали Росію припинити агресію та вивести війська з України, а також «пообіцяли вводити нові антиросійські санкції та продовжувати роботу над використанням російських активів для допомоги Україні».

У своїй заяві країни «Групи семи» пообіцяли продовжувати «підтримувати право України на самооборону та підтверджувати відданість довгостроковій безпеці України, зокрема шляхом укладення та виконання угод про гарантії безпеки».

Також у «Групі семи» закликали Росію «негайно припинити загарбницьку війну» та повністю й «безумовно вивести свої війська з міжнародно визнаної території України».

«Ми ніколи не визнаємо ні минулих, ні майбутніх «виборів», проведених Росією на території України, ні їх результатів. Заявлений намір Росії провести голосування на президентських виборах в українських регіонах є кричущим порушенням суверенітету України», – йдеться в заяві.

Країни «Групи семи» також обіцяють «запроваджувати нові санкції, щоб послаблювати воєнну машину РФ, а також перешкоджати обходу цих санкцій, зокрема, за допомогою третіх країн».

«Ми продовжуватимемо вживати заходів проти суб’єктів із третіх країн, які матеріально підтримують війну Росії, у тому числі вводячи додаткові заходи щодо організацій у третіх країнах, де це доцільно. Ми закликаємо фінансові установи утримуватися від підтримки російської військової машини, і ми вживатимемо відповідних заходів відповідно до наших правових систем, щоб стримати таку поведінку», – наголошується в заяві.

Також в G7 пообіцяли «продовжувати роботу над пошуком шляхів використання заморожених активів РФ на підтримку України». Водночас країни «Групи семи» запевнили, що «ці активи будуть заморожені, доки Росія не заплатить за всю шкоду, завдану Україні».

«Ми просимо наших міністрів продовжити роботу та напередодні Апулійського саміту повідомити про всі можливі способи використання знерухомлених російських суверенних активів для підтримки України відповідно до наших відповідних правових систем і міжнародного права», – зазначили країни G7 у своїй заяві.

Лідери країн «Групи семи» (G7) провели відеоконференцію 24 лютого – у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Крім Італії, до «Групи семи» також входять США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція і Канада.

Перший у 2024 році саміт G7 відбувається на тлі складної ситуації на фронті в Україні, яка протистоїть російській агресії, та затримки військової допомоги Києву.

Останній саміт G7 відбувся у травні 2023 року у Хіросімі. Тоді ж з лідерами G7 зустрівся український президент.