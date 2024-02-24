Потрібна зброя і солідарність: у Варшаві згадували жертв війни й тих, хто перебуває у російському полоні

У Варшаві відбулася багатотисячна акція протесту біля посольства Росії. Українці, поляки і білоруси нагадували світові, що війна триває і що Україні аби перемогти, потрібна допомога, а передусім зброя – літаки F-16 і ракети великої дальності.

Організувала мітинг організація «Євромайдан Варшава». Вперше подібну акцію, але не таку чисельну, вони зібрали біля російської дипустанови 10 років тому, коли Росія анексувала Крим.

Нині, за підрахунками організаторів, в акції взяло участь 20 тисяч осіб.

Люди скандували «Слава ЗСУ», «Крим це Україна», Хай живе Польща». У руках вони тримали прапори трьох країн, а також плакати із написами «Save Azov», «To jest nasza wojna», «Russia is a terrorist state».

Біля воріт російського посольства поставили інсталяції, які символізують зруйновані українські міста – Бахмут, Маріуполь, Буча, Херсон, Ірпінь. Будинки цих міст обгорілі і пошиті ракетами, а біля них символічний цвинтар – хрести з іменами людей, які загинули через російську агресію.

Біля хрестів люди запалили лампадки, а також помаранчеві файєри, що символізують вогонь, який охопив міста України через російські обстріли.

«Я приїхала з України кілька місяців тому і мені дуже приємно бачити, що сьогодні тут стільки людей, що українцям в Польщі не байдуже. Дуже важливо памʼятати, що залишається вдома, хто залишився вдома, а також щоб всіх захисників, хто потрапив у полон, особливо після останніх подій у Авдіївці повернули додому», – сказала Радіо Свобода одна з учасниць акції харківʼянка Аріна Шапран.

На спині у дівчини плакат польською мовою «Будь на правильній стороні історії». Пишучи його, Аріна мала на увазі ситуацію із блокадою українського кордону.

Серед учасників акції було багато поляків. Вони кажуть, що не мають втоми від війни й що надалі підтримуватимуть Україну.

«Україна бореться і за Польщу теж, за цілу Європу, за європейські цінності, за демократію, за те, щоб ми були незалежні від Росії. Росія варварська держава, яка загрожує нам усім. І не можна допустити, щоб нас посварили. Мусимо бути з Україною у цей важкий момент. Я переконаний, що Україна переможе», – сказав Радіо Свобода Кшиштоф Домбек.

Від російського посольства учасники акції організованою колоною пройшли до будівлі Сейму. Там подякували Польщі за підтримку і наголосили, наскільки важливо двом країнам бути солідарними.

Акції приурочені другій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Варшаві тривали впродовж усього дня 24 лютого. Вдосвіта польські та українські активісти розбудили російських дипломатів. Біля будинку, де вони живуть, о 6.00 ввімкнули звуки вибухів і повітряної тривоги.

«Нашим наміром було розбудити російських дипломатів у спосіб, який хоча б у невеликій мірі відображає те, як країна-терорист вже 10 років будить українців. У такий спосіб ми також хочемо закликати польську владу видворити з Польщі всіх російських дипломатів і закрити російське посольство. Як, наприклад, це зробила влада країн Балтії ще у 2022 році. Я не розумію, що представники цього злочинного режиму й досі роблять у Польщі?» — сказав один з учасників акції, активіст організації «Євромайдан-Варшава» Микола Петрига.

У той самий час, за 30 кілометрів від Варшави, у містечку Констанцін-Єзьорна польські активісти висипали під ворота будинку, де мешкає російський посол, 2 тони лайна. Туди вставили закривавлений російський прапор з літерою «Z» і банер із написом: «Росія = лайно! Ми не хочемо вас бачити в Європі! Забирайтеся геть!».

Акції на підтримку України також відбуваються і в інших країнах світу. У Брюсселі перед Європарламентом вивісили українські прапори та розгорнули 30-метровий стяг, передає кореспондентка Радіо Свобода.

До заходу, організованого місією України при ЄС за підтримки української громади, приєднався єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

Крім того, днями Світовий конгрес українців анонсував заходи в понад 400 містах світу.

24 лютого виповнюється два роки від початку повномасштабної фази агресії Росії проти України 2022 року. З цієї нагоди Україну відвідали лідери урядів Італії, Бельгії та Канади, а також президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.