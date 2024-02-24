Річниця повномасштабного вторгнення Росії: в Алмати люди несли квіти до пам’ятника Шевченку, співали українських пісень

У другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну жителі Алмати висловлюють підтримку українському народові. Люди несуть квіти, свічки, сині та жовті кулі до пам’ятника Тарасу Шевченку, повідомляє Казахська служба Радіо Свобода.

Квіти біля пам’ятника відомому українському поетові у центрі міста з’явилися вранці. Пізніше там залишили плакат «Україні світ. Світу – свободу».

У другій половині дня біля пам’ятника Тарасу Шевченку зібралось близько сотні людей. Вони співали пісні українською, тримали в руках українські прапори.

За даними журналістів, коли кілька активістів розгорнули біля пам'ятника прапори Казахстану та України, до них підійшла співробітниця акімату, яка повідомила, що збори є «незаконними», оскільки вони начебто «не погоджені з місцевою владою».

«Вона нагадала про необхідність подати повідомлення до акімату відповідно до норм закону про мирні збори, а також про адміністративну та кримінальну відповідальність за невирішені акції. Учасники акції поставили їй питання, яка стаття Кримінального кодексу передбачає відповідальність за мирні акції, вона не відповіла та залишила місце», – зазначають кореспонденти Радіо Свобода.

Казахстан офіційно не підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну, але й не засудив ці дії. Астана не визнала захоплені російськими військами українські території частиною Росії.

Акції на підтримку України також відбуваються і в інших країнах світу. У Брюсселі перед Європарламентом вивісили українські прапори та розгорнули 30-метровий стяг, передає кореспондентка Радіо Свобода.

До заходу, організованого місією України при ЄС за підтримки української громади, приєднався єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

Крім того, днями Світовий конгрес українців анонсував заходи в понад 400 містах світу.

24 лютого виповнюється два роки від початку повномасштабної фази агресії Росії проти України 2022 року. З цієї нагоди Україну відвідали лідери урядів Італії, Бельгії та Канади, а також президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.