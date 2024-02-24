Зеленський звернувся до «Групи семи»: «ви знаєте, що нам потрібно, і розумієте, що потрібно вчасно»

Країни «Групи семи» (G7) «дуже добре знають, чого саме сьогодні потребує Україна для зміцнення своєї армії», йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського.

«Ви дуже добре знаєте, що нам потрібно, щоб захистити наше небо, щоб зміцнити нашу армію на землі. І ви знаєте все, що нам потрібно для підтримки та продовження наших успіхів на морі. І ви добре розумієте, що нам потрібно все це вчасно. Ми розраховуємо на вас», – сказав Зеленський.

Президент закликав лідерів країн «Групи семи» «не забувати, що імперські амбіції та реваншизм зникають лише від програшу того, хто ними заражений».

«І завжди саме це відкриває простір для справжньої безпеки та розвитку демократії. Ми чуємо в цей час: History is watching. І це абсолютно вірно», – наголосив він, натякаючи на слова президента США Джо Байдена в одному із його звернень до Конгресу.

Як додав Зеленський, «лідерства G7 достатньо, щоб відновлювати безпеку».

Лідери країн «Групи семи» (G7) провели відеоконференцію 24 лютого – у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Крім Італії, до «Групи семи» також входять США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція і Канада.

Перший у 2024 році саміт G7 відбувається на тлі складної ситуації на фронті в Україні, яка протистоїть російській агресії, та затримки військової допомоги Києву.

Останній саміт G7 відбувся у травні 2023 року у Хіросімі. Тоді ж з лідерами G7 зустрівся український президент.