Україна та Італія підписали угоду про гарантії безпеки – Зеленський

Україна та Італія підписали угоду про гарантії безпеки, йдеться в заяві президента Володимира Зеленського.

За його словами, підписання документа відбулося в другі роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Угода була підписана в рамках візиту в Україну прем’єра Італії Джорджії Мелоні.

«Наші зустрічі з главою уряду Італії завжди змістовні. Важливим результатом сьогоднішньої стало підписання двосторонньої безпекової угоди. Цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією», – розповів президент.

Деталі угоди поки що невідомі, оскільки текст документа ще не опублікований.

23 лютого десятирічну угоду про співробітництво у сфері безпеки підписали президент України Володимир Зеленський т прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Раніше Зеленський повідомляв, що Україна погодила двосторонні безпекові угоди ще з «кількома державами», окрім вже підписаних із Британією, Францією та Німеччиною.