Україна підписала угоду про співробітництво у сфері безпеки з Канадою – Зеленський

Україна та Канада в другі роковини повномасштабного російського вторгнення підписали угоду про гарантії безпеки, йдеться в заяві президента Володимира Зеленського.

За його словами, «сьогодні Україна точно сильніша, ніж два роки тому, оскільки сьогодні було підписано ще одну безпекову угоду, яка зміцнює позиції українського народу, і особливо українських воїнів».

«Ми з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою. Документ передбачає виділення Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні», – розповів він.

Президент наголосив, що «це потужне і вчасне рішення, яке є важливим внеском у посилення української стійкості».

Деталі угоди поки що невідомі, оскільки текст документа ще не опублікований.

Раніше, 24 лютого, Україна підписала угоду про гарантії безпеки також з Італією.

23 лютого десятирічну угоду про співробітництво у сфері безпеки підписали президент України Володимир Зеленський т прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Зеленський також повідомляв, що Україна погодила двосторонні безпекові угоди ще з «кількома державами», окрім вже підписаних із Британією, Францією та Німеччиною.