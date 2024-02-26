Біля Часового Яру укріплення не дадуть змоги силам РФ здійснити «легку прогулянку» – Євлаш

Поблизу міста Часів Яр на Донеччині Сили оборони проводять інженерні роботи, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«Ворог уже досить близько до цього населеного пункту (Часового Яру – ред). Однак ці інженерні укріплення, які там є, вони не дозволять ворогу просто так здійснити «легку прогулянку». Звичайно, ми будемо бити ворога з усіх напрямків, з усього наявного озброєння, амуніції», – наголосив військовий.

Євлаш також зазначив, що сили РФ намагаються атакувати «як у лоб, так і по флангах» поблизу сіл Іванівське та Богданівка, використовуючи різні штурмові загони.

«Ось остання атака була така, вони застосовували баггі, оскільки земля досить м’яка зараз там, якщо можна так сказати. І звісно, пішки з амуніцією і БК складно добиратися. Вони використовують такі маневрені всюдиходи, куди можуть сісти кілька людей – 5-6, і на таких апаратах добираються до лінії фронту», – наголосив він.

Також за словами Євлаша, на Куп’янському напрямку «досить потужні фортифікації почали зводити ще з осені».

«Зараз триває зведення фортифікаційних споруд на цьому напрямку: там є і бетонні споруди, які є довготривалими оборонними точками, крім того, постійно риються десятки ВОПів, які вже облаштовані на цьому напрямку. Впроваджуються мінні поля на найбільш загрозливих ділянках», – підсумував речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Російські війська навколо Бахмута продовжують атаки на захід, майже напевно з метою захоплення міста Часів Яр, Росія не змогла просунутись далі за межі Бахмута з моменту встановлення контролю над містом у травні 2023 року, додають у розвідці Британії.

Російські війська активізувалися під Авдіївкою понад чотири місяці тому, у жовтні 2023 року. Вже наприкінці жовтня британська військова розвідка оцінювала, що Росія під час наступу на Авдіївку на Донеччині зазнала чи не найвищих втрат у 2023 році.

Тоді ж американський Інститут вивчення війни (ISW) припускав, що втрати важкої російської техніки у районі Авдіївки на Донеччині, ймовірно, підірвуть наступальні можливості Росії у довгостроковій перспективі.