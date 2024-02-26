У поліції заявили, що близько 700 місцевих жителів залишились в Авдіївці

Приблизно 700 жителів Авдіївки відмовились виїжджати з міста. Про це в етері Радіо Свобода розповів інспектор відділу комунікацій Національної поліції в Донецькій області та учасник евакуаційного загону «Білий янгол» Павло Дяченко.

«Це не стовідсоткова інформація, але ми розуміємо, що приблизно 700 мешканців залишалися в Авдіївці», – розповів він в програмі Свобода.Live.

За його словами, коли екіпаж «Білих янголів» спілкувався з жителями Авдіївки, ніхто відкрито не підтримував Росію та окупантів.

«Коли поліцейські екіпаж «Білих янголів» кожного дня спілкувався з людьми, евакуйовував, допомагав, привозив гуманітарку, ніхто особисто в очі не казав, що вони чекають Росію. Ні, просто хтось мовчки приймав гуманітарку або щось інше», – зазначив Павло Дяченко.

Водночас, коментуючи відео з місцевими жителями, які поширює російська сторона, він додав, що місцеві, які «зустрічають» окупантів, – це «не масове явище».

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Авдіївці проживало близько 30 тисяч людей.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 лютого заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський повідомив, що на Авдіївському напрямку українські військові закріпилися на «нових рубежах оборони».

Британська розвідка 20 лютого припустила, що у найближчі тижні Росія, ймовірно, намагатиметься поступово розширити свій територіальний контроль за межі Авдіївки.

26 лютого у Збройних силах України через кілька днів після перших повідомлень про втрату контролю над селом Ласточкине біля Авдіївки визнали цей факт.