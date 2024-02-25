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Сили оборони відійшли на західні околиці Ласточкиного під Авдіївкою – ЗСУ

Сили оборони України відійшли на західні околиці Ласточкиного під Авдіївкою, розповів речник угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій
Сили оборони України відійшли на західні околиці Ласточкиного під Авдіївкою, розповів речник угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій

Сили оборони України відійшли на західні околиці Ласточкиного під Авдіївкою, розповів речник угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій у коментарі виданню «РБК-Україна».

За його словами, «російська армія продовжує штурми на Авдіївському напрямку за допомогою авіації та артилерії».

«Це те, що було станом на ранок. Але ситуація динамічна, вона може змінюватися», – сказав він, додавши, що «ЗСУ відійшли на раніше заготовлені позиції».

За словами Лиховія, «росіяни продовжують штурмові дії на Авдіївському напрямку та діють з підтримкою артилерії та авіації».

«Росіяни штурмують за підтримки авіації та артилерії. Додатковими силами намагаються вести наступальні сили на даному напрямку», – додав речник ОСУВ «Таврія».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 лютого заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Авдіївка: евакуація та що залишилося від міста
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Авдіївка: евакуація та що залишилося від міста

19 лютого командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський повідомив, на Авдіївському напрямку українські військові закріпилися на «нових рубежах оборони».

У ЗСУ припускали, що, захопивши Авдіївку, російські сили можуть перегрупуватися й після цього перекинути війська на інші напрямки – це може бути як район Куп’янська на півночі, так і будь-який інший напрямок.

Британська розвідка 20 лютого припустила, що у найближчі тижні Росія, ймовірно, намагатиметься поступово розширити свій територіальний контроль за межі Авдіївки.

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