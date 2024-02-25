Сили оборони відійшли на західні околиці Ласточкиного під Авдіївкою – ЗСУ

Сили оборони України відійшли на західні околиці Ласточкиного під Авдіївкою, розповів речник угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій у коментарі виданню «РБК-Україна».

За його словами, «російська армія продовжує штурми на Авдіївському напрямку за допомогою авіації та артилерії».

«Це те, що було станом на ранок. Але ситуація динамічна, вона може змінюватися», – сказав він, додавши, що «ЗСУ відійшли на раніше заготовлені позиції».

За словами Лиховія, «росіяни продовжують штурмові дії на Авдіївському напрямку та діють з підтримкою артилерії та авіації».

«Росіяни штурмують за підтримки авіації та артилерії. Додатковими силами намагаються вести наступальні сили на даному напрямку», – додав речник ОСУВ «Таврія».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 лютого заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

19 лютого командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський повідомив, на Авдіївському напрямку українські військові закріпилися на «нових рубежах оборони».

У ЗСУ припускали, що, захопивши Авдіївку, російські сили можуть перегрупуватися й після цього перекинути війська на інші напрямки – це може бути як район Куп’янська на півночі, так і будь-який інший напрямок.

Британська розвідка 20 лютого припустила, що у найближчі тижні Росія, ймовірно, намагатиметься поступово розширити свій територіальний контроль за межі Авдіївки.