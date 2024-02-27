Українські війська відійшли від двох невеликих сіл на Авдіївському напрямку – Лиховій

На Авдіївському напрямку українські сили відійшли від невеликих сіл Сєверне і Степове, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій.

«На Авдіївському напрямку наші підрозділи здійснили відхід від невеликих сіл Сєверне та Степове. У них двох станом до війни було разом до 100 жителів. Запеклі бої за Сєверне тривали також від учорашнього вечора та вночі. Ворог зазнав тут великих втрат», – сказав він в ефірі телемарафону.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» зауважив, що раніше противник вів штурмові дії малими групами, то в останні дні сили РФ збільшили інтенсивність наступів і збільшили чисельність штурмових груп.

Він зазначив, що станом на ранок 27 лютого було стабілізовано лінію оборони в районах сіл Тоненьке, Орлівка та Бердичі. Зокрема, за його словами, штурмові групи противника були заблоковані на північно-східних околицях Орлівки – тут бойові дії тривають в умовах щільного артилерійського вогню з боку противника, мінометного обстрілу та застосування FPV-дронів.

Лиховій також повідомив, що ввечері 26 лютого противник вів штурмові дії в напрямку села Бердичі – їх відкинули.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський також повідомив про стабілізацію лінії оборони біля цих населених пунктів – Тоненьке, Орлівка та Бердичі.

17 лютого стало відомо про виведення українських підрозділів з Авдіївки. У ЗСУ повідомили, що на Авдіївському напрямку українські військові закріпилися на «нових рубежах оборони».

Британська розвідка 20 лютого припустила, що у найближчі тижні Росія, ймовірно, намагатиметься поступово розширити свій територіальний контроль за межі Авдіївки.

26 лютого у Збройних силах України через кілька днів після перших повідомлень про втрату контролю над селом Ласточкине біля Авдіївки визнали цей факт.