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«Виходимо на відпочинок» – 110-та бригада, яка обороняла Авдіївку, повідомила про ротацію

Авдіївка після місяців боїв, лютий 2024 року
Авдіївка після місяців боїв, лютий 2024 року

110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка тримала оборону в Авдіївці, відійшла на ротацію.

«Ми виходимо на відпочинок. Виходимо з високо піднятою головою. За два роки протистояння нарешті ротація. Ми будемо набиратися сил, щоб знову бити ворога. Підрозділам, що нас змінили, бажаємо витримки та якомога більше знищити «орків», – йдеться у повідомленні бригади, оприлюдненому в фейсбуці.

17 лютого стало відомо про виведення українських підрозділів з Авдіївки. У ЗСУ повідомили, що на Авдіївському напрямку українські військові закріпилися на «нових рубежах оборони».

Британська розвідка 20 лютого припустила, що у найближчі тижні Росія, ймовірно, намагатиметься поступово розширити свій територіальний контроль за межі Авдіївки.

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26 лютого у Збройних силах України через кілька днів після перших повідомлень про втрату контролю над селом Ласточкине біля Авдіївки визнали цей факт.

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