Держдеп США: ситуація на полі бою в Україні є «надзвичайно серйозною»

У Державному департаменті США заявляють, що ситуація на полі бою в Україні є «надзвичайно серйозною», оскільки українські військові не мають достатньо боєприпасів.

«Ситуація зараз є надзвичайно серйозною. Українські військові не мають (достатньо) боєприпасів, необхідних для відбиття російської агресії. Вони продовжують хоробро боротися. У них все ще є зброя та боєприпаси, які вони можуть використати, але їм доводиться розподіляти (економити) їх, тому що Конгрес США не спромігся вжити заходів», – сказав речник Держдепу Метью Міллер під час брифінгу.

Але, за його словами, США очікують, що протягом решти року українські війська продовжуватимуть «сміливо боротися, будуть досягати успіхів, але їм буде набагато важче, якщо вони не матимуть доступу до необхідних боєприпасів».

Тому, як зазначив Міллер, президент США Джо Байден продовжує наполягати на ухваленні допомоги для України.

«Ми знову закликаємо Конгрес виконати свій обов’язок провести це голосування та надати допомогу українській армії», – додав він.

Президент США Джо Байден у Білому домі 27 лютого зустрівся з лідерами Конгресу. Під час переговорів він вкотре попередив конгресменів про жахливу ціну зволікання з наданням військової допомоги Україні.

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Наразі у США не ухвалили остаточного рішення щодо надання Україні 60 мільярдів доларів допомоги.

Сенат США 13 лютого підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву. Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.

Палата представників розійшлася до 28 лютого, після чого розпочнеться бюджетний процес, і лише потім, не раніше від першого тижня березня, конгресмени можуть повернутися до питання допомоги Україні.