КМІС: зросла частка українців, які вважають, що підтримка Заходу слабне

44% опитаних українців вважають, що Захід втомлюється від України, його підтримка слабне і що Захід хотів би від України поступок Росії, свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 17-23 лютого.

«Наприкінці 2022 року лише 15% українців вважали, що Захід утомлюється від України, його підтримка слабка і що Захід хотів би від України поступок росії. Уже через рік, на початку жовтня 2023 року, частка українців, які в це вірять, досягла 30%, а в лютому 2024 року (тобто зараз) – 44%. Наразі ще все-таки більше тих, хто вірить, що Захід продовжує в міру можливостей підтримувати Україну – 49%, проте цей показник знизився з 76% наприкінці 2022 року», – йдеться в повідомленні.

Автори дослідження зазначили, що у всіх регіонах значно зросла частка тих, хто відчуває, що Захід втомлюється і його підтримка слабка, а на півдні і сході – регіонах, найближчих до зони бойових дій – «уже більше тих, хто вважає, що Захід втомлюється від України і хоче тиснути для поступок».

У КМІС зазначили, що після повномасштабного вторгнення регулярно в опитуваннях досліджують поширеність різних наративів, які потенційно можуть становити загрозу національній безпеці, один із них: чи відчувають українці підтримку Заходу чи, навпаки, що Захід готовий залишити Україну.

Соціологи також нагадують, що в опитуванні в грудні 2023 року 87% українців висловили упевненість у тому, що в разі належної підтримки Заходом України (зброєю, фінансами, санкціями) Україна зможе здобути успіхи у війні проти Росії.

«Українці зберігають оптимізм щодо майбутнього і віру в перемогу (у лютому 2024 року 89% вірили, що Україна переможе), оскільки сприймають нинішню боротьбу як спільне протистояння України і західних союзників «осі зла», – заявили у КМІС.

Там вважають поширення наративу про «втому Заходу» небезпечним, оскільки він «підриває віру в перемогу і насправді суперечить активній підтримці України низкою країн Заходу».

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, коментуючи результати опитування, зауважив: «Нещодавно, 24 лютого 2024 року, була друга річниця російського повномасштабного вторгнення. Україна й українці почули багато гарних і сильних слів підтримки від західних партнерів. Проте вже 25 лютого 2024 року на форумі «Україна. Рік 2024» президент Володимир Зеленський зазначив, що наразі є чотири бригади, які досі не отримали обіцяну техніку (яку обіцяли ще під контрнаступ 2023 року). Тому ми закликаємо Захід переходити від сильних слів до сильних дій… Україна й українці заслуговують на належну підтримку тут і зараз».

Західні лідери неодноразово заявляли про підтримку України у війні, яку проти неї почала Росія, і наголошували, що така підтримка триватиме «стільки, скільки буде потрібно».

Напередодні на конференції з надання допомоги Києву, яка відбулася у Парижі, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що поведінка Москви стає все більш агресивною, і наголосив, що Росія «не повинна виграти війну».

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Міністр оборони Рустем Умєров 25 лютого на форумі «Україна. Рік 2024» заявив, що наразі половина підтримки, яку надають Україні країни Заходу, не приходить своєчасно, що призводить до втрати особового складу Збройних сил України і територій.

Заяви пролунали в той час, як у США вже кілька місяців не можуть ухвалити остаточного рішення щодо надання Україні 60 мільярдів доларів допомоги.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) до другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну заявив, що президент Росії Володимир Путін «залишається смертельною загрозою» для НАТО, а також для України.

Аналітики наголосили, що ситуація на полі бою нині – «важка, але далеко не безнадійна».

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції 25 лютого заявив, що не бачить можливості вести мирні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, а на запитання про те, чи Україна програє в цій війні, відповів: «Я впевнений, що ні». Водночас, за його словами, те, як буде розвиватися ситуація на полі бою, залежить від підтримки Заходу.