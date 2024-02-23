Данія надасть Україні перші літаки F-16 до літа – Фредеріксен

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен сподівається, що перші літаки F-16 можна буде побачити в українському небі до літа, повідомила вона 23 лютого на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Львові.

«Ми дуже наполегливо працюємо в цьому аспекті, і я сподіваюся, що нам вдасться найближчим часом, ще до літа, побачити F-16 у повітряному просторі України. І я думаю, що зважаючи на всі ті зусилля, які ми докладаємо, і на чудову співпрацю між нами й союзниками, ми все-таки будемо готові це забезпечити до літа», – наголосила Фредеріксен.

Вона додала, що єдина причина, чому F-16 ще не надали Україні – це технічні моменти, пов’язані з обслуговуванням літаків.

«Навчання пілотів відбувається дуже швидко й дуже добре. І єдина причина, чому ми все ще затримуємось із передачею F-16 в Україну, це просто технічна причина, технічний момент. Потрібна серйозна інфраструктура для обслуговування цих винищувачів, і ми розуміємо, що провести навчання для F-16 набагато довше і триваліше, ніж для будь-яких інших систем зброї чи літаків», – сказала Фредеріксен.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен 23 лютого приїхала в Україну з візитом. За результатами зустрічі, вона підписала із президентом Зеленським десятирічну угоду про співробітництво у сфері безпеки між країнами. Договір визначає обсяги підтримки, яку надасть Данія Україні.

Раніше Міністерство оборони Данії повідомляло, що країна передасть Україні винищувачі F-16 цього літа. У відомстві зауважили, що встановити чіткий графік передачі винищувачів F-16 важко, тому що «є кілька умов, які повинні бути виконані для того, щоб Україна могла використовувати надані літаки».

Данія і Нідерланди стали першими країнами, які пообіцяли передати Україні винищувачі F-16, але це станеться після завершення навчання українських пілотів.

За підсумками зустрічі «Рамштайн» 14 лютого український міністр оборони Рустем Умєров заявив, що «все йде за графіком у рамках усіх домовленостей із партнерами». F-16 очікуються навесні, їхнє отримання в ці строки голова місії України при НАТО називала реалістичним. Про те, що винищувачі можуть бути доставлені «за графіком», в інтерв’ю Радіо Свобода заявив і премʼєр Нідерландів Марк Рютте, додавши, що буде не менш як 24 літаки.

Влада України неодноразово заявляла, що поява західних винищувачів в Україні може змінити ситуацію на полі бою, адже Росія має «повну перевагу в небі» на окупованих територіях.