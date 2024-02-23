Зеленський зустрівся у Львові з прем’єркою Данії Фредеріксен

Президент України Володимир Зеленський зустрівся 23 лютого у Львові з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, написав він у телеграмі.

Фредеріксен та Зеленський вшанували пам’ять загиблих захисників України на Марсовому полі Личаківського кладовища у Львові.

«Ми ніколи не забудемо героїв, які захищали нашу незалежність, свободу та майбутнє. Вічна слава всім, хто віддав своє життя за Україну!», – написав президент України.

Вчора Міністерство оборони Данії оголосило про новий пакет військової допомоги для Україні на 1,7 мільярда данських крон (близько 228 мільйонів євро). Ці кошти спрямують на боєприпаси для артилерії та ППО, безпілотники й допомогу в розмінуванні, повідомляє оборонне відомство країни.

Нещодавно прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен розкритикувала своїх колег-прихильників України за надмірну повільність і нерішучість у наданні необхідної Києву зброї.

Також Данія та Нідерланди стали першими країнами, які пообіцяли передати Україні винищувачі F-16, але це станеться після завершення навчання українських пілотів.