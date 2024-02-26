Президент Франції Емманюель Макрон закликав європейських лідерів посилити підтримку України. Про це він сказав на конференції з надання допомоги Києву, яка відбулася у Парижі.



«Загальне усвідомлення сьогодні полягає в тому, що на карту поставлена безпека всіх нас. Ми перебуваємо в процесі забезпечення нашої колективної безпеки сьогодні і завтра», – сказав він, виступаючи в Єлисейському палаці перед близько 20 главами держав та урядів.

Макрон заявив, що поведінка Москви стає все більш агресивною, і наголосив, що Росія «не повинна виграти війну».

У конференції взяли участь високопосадовці багатьох європейських країн, які підтримують Київ, включаючи канцлера Німеччини Олафа Шольца та міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона. Також учасником саміту був президент України Володимир Зеленський. За його словами, «на зустрічі обговорювали все, що посилює Європу, зокрема арсенали, здатність виробляти зброю, постачання для України та безперервність підтримки».

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Міністр оборони Рустем Умєров 25 лютого на форумі «Україна. Рік 2024» заявив, що наразі половина підтримки, яку надають Україні країни Заходу, не приходить своєчасно, що призводить до втрати особового складу Збройних сил України і територій.

Заяви пролунали в той час, як у США вже кілька місяців не можуть ухвалити остаточного рішення щодо надання Україні 60 мільярдів доларів допомоги.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) до другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну заявив, що президент Росії Володимир Путін «залишається смертельною загрозою» для НАТО, а також для України.

Аналітики наголосили, що ситуація на полі бою нині – «важка, але далеко не безнадійна».