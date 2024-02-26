Зеленський пояснив, від чого залежить завершення війни з Росією

Завершення війни України з Росією «прямо залежить від співпраці та рішучості цивілізованих країн проти агресора», зазначив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

Глава держави розповів, що 26 лютого взяв участь у роботі спецсаміту у Парижі, який організував президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, «на зустрічі обговорювали все, що посилює Європу, зокрема арсенали, здатність виробляти зброю, постачання для України та безперервність підтримки».

Зеленський наголосив, що «всі дії Європи для захисту від російської агресії додають народам реальної безпеки на десятиліття вперед».

«Бо кожна з російських втрат і кожен з російських програшів привчає і Росію, і будь-якого іншого противника Європи і взагалі вільний світ – привчає, що агресія результатів не дає і не може дати. Співпраця та рішучість – це дві відповіді, які варто всім дати на питання про закінчення війни та наближення миру», – зазначив президент.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) до другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну заявив, що президент Росії Володимир Путін «залишається смертельною загрозою» для НАТО, а також для України.

Аналітики наголосили, що ситуація на полі бою нині – «важка, але далеко не безнадійна».

«Російські війська відновили ініціативу на полі бою й атакують і мають здобутки. Ці здобутки поки що дуже обмежені й даються надзвичайно дорогою ціною. За взяття Авдіївки загинули, ймовірно, більше російських солдатів, ніж за всю радянсько-афганську війну», – йдеться в повідомленні.