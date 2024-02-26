У ГУР анонсували «комплексні сюрпризи» для армії РФ в окупованому Криму

Українські військові готують «активні та відчутні» заходи в окупованому Криму, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.



«Ми, безумовно, календар розписувати для ворога не будемо у прямому ефірі, але заходи будуть активними та відчутними. Вони матимуть комбінований характер. Йдеться не про один інструмент, тобто окремо морські дрони чи безпілотні літальні апарати, – це буде завжди такий комплексний сюрприз для окупантів», – зазначив він в ефірі українського національного телемарафону.



Юсов нагадав, що з початку повномасштабного вторгненнятретину Чорноморського флоту РФ знищено.



«Це також результат комплексних дій. І знищення крейсера «Москва», і звільнення острова Зміїний, повернення «вишок Бойка». Безумовно, застосування морських дронів – надзвичайно важливий елемент, поряд із роботою в небі. І це все – десантні операції, робота руху спротиву на окупованій території – це все частини великого плану та задуму, що поетапно реалізується. І ми побачимо найближчим часом продовження реалізації таких операцій», – розповів представник розвідки.

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Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов анонсував «нові сюрпризи» для окупаційних сил у Криму та заявив, що не радить цивільним користуватися Керченським мостом.

Росія окупувала Крим у лютому-березні 2014 року, захопивши півострів й організувавши невизнаний більшістю країн світу так званий референдум про його статус. Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів голосування на псевдореферендумі.

Міжнародні організації визнали окупацію Криму незаконною і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує окпацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Окупація Криму була початком російської агресії на сході України, яка переросла в повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року.